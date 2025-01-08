Украинский Telegram-канал "Труха" запретили в Беларуси за "экстремизм", — белорусские СМИ

В белорусском МВД заявляют, что сеть каналов "публикует заведомо ложные сведения о Беларуси" и участвует в "деструктивной пропаганде".

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Украинскую сеть Telegram-каналов "Труха" признали "экстремистской" и запретили в Беларуси. Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива" со ссылкой на решение суда Железнодорожного района Гомеля и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси.

Сообщается, что Суд Железнодорожного района Гомеля внес в список "экстремистских" и запрещенных 50 каналов сети "Труха" на всех платформах.

В ГУБОПиК объяснили, что решение суда связано с "публикацией заведомо ложных сведений о Беларуси, участием в деструктивной пропаганде и информационных вбросах".

"Ну, настоящее "признание" от приспешников России. Значит все делаем правильно, работаем дальше", — прокомментировали решение в Telegram-канале "Труха Украина".

После этого владелец сети Максим Лавриненко объявил о запуске канала "Труха Беларусь".

"Мы за белорусский народ. Мы понимаем сложную ситуацию, мы понимаем, почему так получилось. Круто, что нас признают, нас боятся. Значит, мы все делаем правильно", — сказал он.

Напомним, 7 января СМИ сообщали, что Беларусь стянула войска на границу с Украиной. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО отмечал, что на сегодня угрозы вторжения регулярных белорусских войск в Украину нет.

Также 7 января белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может "не выдержать как государство" участия в войне.