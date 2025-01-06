"Забыл" о доме за $100 тысяч: НАБУ подозревает главу Гостаможслужбы в недекларировании имущества

По данным следствия, и. о. главы таможенной службы не отразил в е-декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 кв. м и земельном участке, где он расположен.

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Исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы подозревают в недекларировании дома возле Киева стоимостью более 100 000 долларов. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

По данным НАБУ, в 2021-2023 годах и. о. председателя Государственной таможенной службы не отразил в е-декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 кв. м и земельном участке, где он расположен.

Следователи установили, что недвижимость стоимостью более $100 000 чиновник оформил на отца жены, в то время как на самом деле фактическим владельцем является он сам и его семья.

Расследование детективы и прокуроры начали по собственным наработкам.

По информации САП, было объявлено подозрение в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Хотя имя подозреваемого правоохранители не называют, и.о. председателя Государственной таможенной службы является Сергей Звягинцев.

Сергея Звягинцева правительство назначило исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы в феврале 2023 года. Перед этим произошло увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы. Кабмин уволил и. о. главы таможенной службы Вячеслава Демченко, первого заместителя главы Александра Щуцкого и заместителя главы Руслана Черкасского.

Напомним, Вашингтон настаивает на большей прозрачности и ответственности за выделенные средства для Украины, а также после официального прихода Дональда Трампа на пост президента, может провести расследование о коррупции в Украине.