"Забув" про будинок за $100 тисяч: НАБУ підозрює очільника Держмитслужби у недекларуванні майна

За даними слідства, в. о. голови митної служби не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 кв. м та земельну ділянку, де він розташований.

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Виконувача обов'язків голови Державної митної служби підозрюють у недекларуванні будинку біля Києва вартістю понад 100 000 доларів. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

За даними НАБУ, у 2021–2023 роках в. о. голови Державної митної служби не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 кв. м та земельну ділянку, де він розташований.

Слідчі встановили, що нерухомість вартістю понад $100 000 посадовець оформив на батька дружини, в той час як насправді фактичним власником є він сам та його родина.

Розслідування детективи та прокурори розпочали за власними напрацюваннями.

За інформацією САП, було оголошено підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Хоча ім'я підозрюваного правоохоронці не називають, в.о. голови Державної митної служби є Сергій Звягінцев.

Сергія Звягінцева уряд призначив виконувачем обов'язків голови Державної митної служби у лютому 2023 року. Перед цим відбулося звільнення всього керівного складу Державної митної служби. Кабмін звільнив в. о. голови митної служби В'ячеслава Демченка, першого заступника голови Олександра Щуцького та заступника голови Руслана Черкасського.

Нагадаємо, Вашингтон наполягає на більшій прозорості та відповідальності за виділені кошти для України, а також після офіційного приходу Дональда Трампа на посаду президента, може провести розслідування про корупцію в Україні.