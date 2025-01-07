Министерство обороны должно быть деполитизированным и эффективным, — Олег Митрохин

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В центре изменений в Министерстве обороны должен быть профессионализм и ориентация на результат, а не фамилии или политические интересы. Об этом в своей колонке о необходимых изменениях в Минобороны написал предприниматель и волонтер Олег Митрохин.

По мнению бизнесмена, Министерство должно ориентироваться на формирование стабильных правил работы, которые позволят армии эффективно уничтожать врага. "Но вместо того, чтобы сосредоточиться на реформах, закупках современного вооружения и обеспечении военных всем необходимым, Министерство обороны остается полем политических войн." — считает Митрохин.

Олег Митрохин

Предприниматель убежден, что каждая минута, потраченная на кулуарные договоренности, защиту интересов конкретных поставщиков или лоббирование интересов иностранных производителей, стоит стране потери доверия и, что хуже, человеческих жизней.

"Министерство должно быть коллективным технократом, который работает исключительно в интересах армии и государства, а не отдельных политиков, псевдоактивистов или серых кардиналов. Должности в МО должны занимать профессионалы, а не люди с политическими связями или популярные в социальных сетях.", — добавляет бизнесмен.

Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.