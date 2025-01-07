Міністерство оборони повинно бути деполітизованим і ефективним, – Олег Мітрохін

Related video

У центрі змін у Міністерстві оборони має бути професіоналізм і орієнтація на результат, а не прізвища чи політичні інтереси. Про це у своїй колонці про необхідні зміни у Міноборони написав підприємець і волонтер Олег Мітрохін.

На думку бізнесмена, Міністерство має орієнтуватися на формування стабільних правил роботи, які дозволять армії ефективно знищувати ворога. "Але замість того, щоб зосередитися на реформах, закупівлях сучасного озброєння та забезпеченні військових усім необхідним, Міністерство оборони лишається полем політичних воєн." — вважає Мітрохін.

Олег Мітрохін

Підприємець переконаний, що кожна хвилина, витрачена на кулуарні домовленості, захист інтересів конкретних постачальників чи лобіювання інтересів іноземних виробників, коштує країні втрати довіри та, що гірше, людських життів.

"Міністерство має бути колективним технократом, який працює виключно в інтересах армії та держави, а не окремих політиків, псевдоактивістів чи сірих кардиналів. Посади в МО повинні обіймати професіонали, а не люди з політичними зв'язками чи популярні у соціальних мережах.", — додає бізнесмен.

Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.