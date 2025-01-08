Политолог Сазонов рассказал об очередной атаке против сетей АЗС, — СМИ

Такая информационная кампания против известных сетей АЗС воспринимается как обычная конкурентная борьба на рынке.

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Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил в своем Facebook об очередной кампании "черного пиара" против известных сетей АЗС. По мнению Сазонова, автором информационной атаки является директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Среди причин — конкурентная борьба, потому что под ударом оказались сети АЗС, продающие топливо по ценам ниже, чем у конкурентов, объясняет политолог, передает ТСН.

"Зачем этим занимается Сергей Куюн — не знаю. В сети видел записи, где он требует от сети БРСМ $15 тыс. в месяц за прекращение нападок на эту сеть", — отметил политолог.

Напомним, речь идет об аудиозаписи разговора, которую ранее обнародовал "5 канал". Тогда во время телефонного разговора директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн требовал у одного из руководителей сети заправок "БРСМ-Нафта" $15 тыс. в месяц, как плату за отсутствие негативных публикаций.

По мнению Сазонова, сама тема новостей "от Куюна" относительно уровня уплаты налогов различными компаниями, является надуманной:

"Ссылки в однотипных новостях в основном ведут на эксперта топливного рынка Сергея Куюна. Я время от времени читаю его материалы. Но оценка налоговой ситуации меня несколько удивила. Понятно, что если продаешь бензин по 58,99 грн, то налоги должны быть выше, чем у тех заправок, которые продают его по 50,00 грн. Чем выше цена — тем больше налоги. Простая математика", — написал Сазонов.

Он добавил, что разные сети АЗС работают в разных сегментах рынка — кто-то в премиум-сегменте, а кто-то — в эконом. Такая информационная кампания против известных сетей АЗС воспринимается как обычная конкурентная борьба на рынке, которая не должна отвлекать потребителей от главного — качества топлива, считает политолог.