Політолог Сазонов розповів про чергову атаку проти мереж АЗС, - ЗМІ

Така інформаційна кампанія проти відомих мереж АЗС сприймається як звичайна конкурентна боротьба на ринку.

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Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив у своєму Facebook про чергову кампанію "чорного піару" проти відомих мереж АЗС. На думку Сазонова, автором інформаційної атаки є директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. Серед причин – конкурентна боротьба, бо під ударом опинилися мережі АЗС, що продають пальне за цінами, нижчими ніж у конкурентів, пояснює політолог, передає ТСН.

"Навіщо цим займається Сергій Куюн – не знаю. У мережі бачив записи, де він вимагає від мережі БРСМ $15 тис. на місяць за припинення нападок на цю мережу", – зазначив політолог.

Нагадаємо, йдеться про аудіозапис розмови, який раніше оприлюднив "5 канал". Тоді під час телефонної розмови директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вимагав у одного з керівників мережі заправок "БРСМ-Нафта" $15 тис. на місяць, як плату за відсутність негативних публікацій.

На думку Сазонова, сама тема новин "від Куюна" щодо рівня сплати податків різними компаніями, є надуманою:

"Посилання в однотипних новинах здебільшого ведуть на експерта паливного ринку Сергія Куюна. Я час від часу читаю його матеріали. Але оцінка податкової ситуації мене дещо здивувала. Зрозуміло, що якщо продаєш бензин по 58,99 грн, то податки мають бути вищими, ніж у тих заправок, які продають його по 50,00 грн. Чим вища ціна – тим більші податки. Проста математика", – написав Сазонов.

Він додав, що різні мережі АЗС працюють у різних сегментах ринку – хтось у преміумсегменті, а хтось – в економ. Така інформаційна кампанія проти відомих мереж АЗС сприймається як звичайна конкурентна боротьба на ринку, яка не має відволікати споживачів від головного – якості пального, вважає політолог.