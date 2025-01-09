Кулеба может остановить бесконечное вымывание денег из украинской экономики через дырявые государственные монополии? — эксперт

Он может определить как в дальнейшем будет называться его должность и министерство в целом.

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От решения вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы зависит, продолжится ли на государственном уровне практика неэффективного функционирования "Укрзализныци" только за счет повышения тарифов на грузовые перевозки, отмечает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, сообщает Telegraf.

По его словам, менеджерам "Укрзализныци" проще поднять грузовые тарифы, чем побороть "извечные системные проблемы" — избыточную инфраструктуру, грандиозные убытки в пассажирской перевозке, отсутствие оптимизации расходов внутри самой компании.

"Решение господина Кулебы может определить как в дальнейшем будет называться его должность и министерство в целом. А готов ли Алексей Кулеба остановить это бесконечное вымывание денег из украинской экономики через дырявые государственные монополии?" — спрашивает эксперт.

Кушнирук отмечает, что желание менеджмента "Укрзализныци" повысить тариф на 37% приведет к сокращению перевозок самой железной дорогой и увеличению убытков. Это объясняется тем, что промышленные производители (аграрная продукция и металлургия) не будут пользоваться услугами УЗ, поскольку это автоматически увеличит стоимость их продукции и заставит отказаться от экспорта из-за прогнозируемых убытков. Те, у кого остаются незавершенные контракты — перейдут на автомобильный транспорт, которым уничтожат автомобильные дороги так, что "никакое "Большое восстановление" не поможет".