Кулеба може зупинити нескінченне вимивання грошей з української економіки через діряві державні монополії? — експерт

Він може визначити як в подальшому називатиметься його посада й міністерство загалом.

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Від рішення віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби залежить, чи продовжиться на державному рівні практика неефективного функціонування "Укрзалізниці" лише за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення, зазначає голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, повідомляє Telegraf.

За його словами, менеджерам "Укрзалізниці" простіше підняти вантажні тарифи, ніж побороти "споконвічні системні проблеми" – надлишкову інфраструктуру, грандіозні збитки в пасажирському перевезенні, відсутність оптимізації витрат всередині самої компанії.

"Рішення пана Кулеби може визначити як в подальшому називатиметься його посада й міністерство загалом. А чи готовий, Олексій Кулеба зупинить це нескінченне вимивання грошей з української економіки через діряві державні монополії?" — запитує експерт.

Кушнірук зазначає, що бажання менеджменту "Укрзалізниці" підвищити тариф на 37% призведе до скорочення перевезень самою залізницею та збільшення збитків. Це пояснюється тим, що промислові виробники (аграрна продукція та металургія) не будуть користуватися послугами УЗ, оскільки це автоматично збільшить вартість їхньої продукції та змусить відмовитися від експорту через прогнозовані збитки. Ті, в кого залишаються незавершені контракти — перейдуть на автомобільний транспорт, яким знищать автомобільні дороги так, що "жодне "Велике відновлення" не допоможе".