Ferrexpo увеличила объемы производства на 66% за 2024 год

Related video

Горнорудная компания Ferrexpo, оперирующая Полтавским, Еристовским и Белановским ГОКами в Полтавской области, увеличила объемы производства в 2024 году на 66%. Об этом говорится в обнародованном отчете компании за 4 квартал и финансовый год в целом. По состоянию на 31 декабря 2024 года чистая денежная позиция Ferrexpo составляла примерно 99 миллионов долларов против 108 миллионов долларов на 31 декабря 2023 года, пишут "Украинские новости".

"Общий объем производства за квартал составил 1,8 миллиона тонн, включая 1,5 миллиона тонн окатышей и 0,3 миллиона тонн концентрата 67% Fe. Общий объем производства за год до конца декабря 2024 года составил 6,9 миллиона тонн, что на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечается в отчете компании.

Производство премиальных окатышей за год выросло на 31% до 4,985 миллиона тонн за 2024 год, а производства DR-окатышей стало рекордным для компании (0,5 миллиона тонн). По заявлению Ferrexpo, 2024 год показал лучшие показатели производства с начала полномасштабного вторжения.

"Увеличение производства отражает нашу способность снова получить доступ к украинским черноморских портов и восстановить экспорт к клиентам в регионе Ближнего Востока и Азии. Всего в 2024 году было загружено 37 морских судов, в том числе 32 судна из Украины и пять из Украины и пять из других портов, по сравнению с 19 (из Румынии) в 2023 году", — прокомментировал результаты работы группы Ferrexpo временный исполнительный директор Лучио Дженовезе.

По его словам, в четвертом квартале 2024 года компания увеличила производство высококачественных окатышей и концентрата, что способствовало снижению базы постоянных затрат по мере роста объемов производства и в условиях постоянных атак на украинскую энергосистему, что вынуждает Ferrexpo импортировать электроэнергию из стран ЕС по более высоким тарифам.

Напомним, после победы на выборах президента США Дональда Трампа акции горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже выросли на 35,05% — больше всего акций других украинских компаний.