Ferrexpo збільшила обсяги виробництва на 66% за 2024 рік

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Гірничорудна компанія Ferrexpo, що оперує Полтавським, Єристівським та Біланівським ГЗК у Полтавській області, збільшила обсяги виробництва у 2024 році на 66%. Про це йдеться в оприлюдненому звіті компанії за 4 квартал та фінансовий рік загалом. Станом на 31 грудня 2024 року чиста грошова позиція Ferrexpo становила приблизно 99 мільйонів доларів проти 108 мільйонів доларів на 31 грудня 2023 року, пишуть "Українські новини".

"Загальний обсяг виробництва за квартал склав 1,8 мільйона тонн, включаючи 1,5 мільйона тонн окатків і 0,3 мільйона тонн концентрату 67% Fe. Загальний обсяг виробництва за рік до кінця грудня 2024 року склав 6,9 мільйона тонн, що на 66% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року", — зазначається у звіті компанії.

Виробництво преміальних окатків за рік зросло на 31% до 4,985 мільйона тонн за 2024 рік, а виробництва DR-окатків стало рекордним для компанії (0,5 мільйона тонн). За заявою Ferrexpo, 2024 рік показав найкращі показники виробництва з початку повномасштабного вторгнення.

"Збільшення виробництва відображає нашу здатність знову отримати доступ до українських чорноморських портів і відновити експорт до клієнтів у регіоні Близького Сходу та Азії. Загалом у 2024 році було завантажено 37 морських суден, у тому числі 32 судна з України та п'ять з України та п'ять з інших портів, порівняно з 19 (з Румунії) у 2023 році", — прокоментував результати роботи групи Ferrexpo тимчасовий виконавчий директор Лучіо Дженовезе.

За його словами, у четвертому кварталі 2024 року компанія збільшила виробництво високоякісних окатишів і концентрату, що сприяло зниженню бази постійних витрат у міру зростання обсягів виробництва та в умовах постійних атак на українську енергосистему, що змушує Ferrexpo імпортувати електроенергію з країн ЄС за вищими тарифами.

Нагадаємо, після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа акції гірничорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі зросли на 35,05% — найбільше за акції інших українських компаній.