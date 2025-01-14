Приговор по делу Олега Аверьянова — взгляды адвокатов и экспертов

Черниговский апелляционный суд в составе судей Заболотного, Оседача и Антипец вынес приговор по делу Олега Аверьянова, приговорив его к 7 годам лишения свободы за якобы незаконное завладение авто, которое, по словам адвокатов, является его общей совместной собственностью. Адвокаты и некоторые эксперты не согласны с таким решением. Об этом говорится в материале Юридической Газеты.

Олег Аверьянов — бизнесмен, владелец и операционный директор компании "Пожмашина", производителя пожарной техники и техники для разминирования в Украине. Как говорится в материале, предприятие обеспечивает работой более тысячи человек, ежегодно платит 200 млн грн налогов и еще столько же — зарплаты. В военное время "Пожмашина" стала стратегически важным предприятием, которое производит сотни единиц техники в год, поддерживая обороноспособность страны.

Адвокат Олега Аверьянова, Виктор Сурник, считает, что решение черниговских судей абсурдное."Человека, который остался в Украине во время войны, релоцировал бизнес на запад страны и продолжает работать на экономику и оборону, осуждают по ч.3 ст. 289 УКУ — незаконное завладение транспортным средством. Ценонсенс!" — заявил он.

По мнению адвоката, в приговоре есть серьезные противоречия: суд первой инстанции оправдал Аверьянова, признав отсутствие состава преступления."Как можно осуждать совладельца автомобиля, если, по Семейному кодексу, это имущество является совместной собственностью супругов? Суд первой инстанции четко применил соответствующую норму права, но апелляционный суд ее проигнорировал", — подчеркнул Сурник.

Виктор Медвидь, директор аналитического центра "Призма", отмечает, что квалификация преступления судом апелляционной инстанции является некорректной:"В случае нарушения права совместного имущества вопрос регулируется Семейным кодексом или статьей о самоуправстве, что является гораздо более легким преступлением. Судьи же применили чрезмерно тяжелую статью, и это выглядит как "наказание ради наказания".

Александр Билык, представитель АО "Стратегическая адвокатура", добавляет:"Суд должен был бы выбрать другую квалификацию. 289 статья применяется, когда лицо мошенническим путем завладевает автомобилем, что здесь не доказано".

Его коллега, адвокат Сергей Руденко подчеркивает:"Решение по делу Аверьянова принято с нарушением прав человека. Такая непрозрачность подрывает доверие к правосудию".

Сергей Горбатюк, экс-заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ, считает, что такие решения судей вредят стране не меньше, чем коррупция:"На пустом месте журналистских расследований не бывает. Черниговские судьи пытаются избежать внимания общества к их деятельности".

Адвокаты предпринимателя уже подали кассационную жалобу.