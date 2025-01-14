Вирок у справі Олега Авер'янова – погляди адвокатів та експертів

Чернігівський апеляційний суд у складі суддів Заболотного, Оседача та Антипець виніс вирок у справі Олега Авер’янова, засудивши його до 7 років позбавлення волі за нібито незаконне заволодіння авто, яке, за словами адвокатів, є його спільною сумісною власністю. Адвокати та деякі експерти не згодні з таким рішенням. Про це йдеться у матеріалі Юридичної Газети.

Олег Авер’янов – бізнесмен, власник і операційний директор компанії "Пожмашина", виробника пожежної техніки та техніки для розмінування в Україні. Як йдеться у матеріалі, підприємство забезпечує роботою понад тисячулюдей, щороку сплачує 200 млн грн податків та ще стільки ж – зарплати. У воєнний час "Пожмашина" стала стратегічно важливим підприємством, яке виробляє сотні одиниць техніки на рік, підтримуючи обороноздатність країни.

Адвокат Олега Авер’янова, Віктор Сурник, вважає, що рішення чернігівських суддівабсурдне. "Людину, яка залишилася в Україні підчас війни, релокувала бізнес на захід країни і продовжує працювати на економіку та оборону, засуджують за ч.3 ст. 289 ККУ – незаконнезаволодіння транспортним засобом. Ценонсенс!" – заявив він.

На думку адвоката, у вироку є серйозні протиріччя: суд першої інстанції виправдав Авер’янова, визнавши відсутність складу злочину. "Як можназасуджувати співвласника автомобіля, якщо, заСімейним кодексом, це майно є спільноювласністю подружжя? Суд першої інстанції чіткозастосував відповідну норму права, але апеляційний суд її проігнорував", – наголосивСурник.

Віктор Медвідь, директор аналітичного центру "Призма", зазначає, що кваліфікація злочинусудом апеляційної інстанції є некоректною: "У разіпорушення права спільного майна питаннярегулюється Сімейним кодексом або статтеюпро самоуправство, що є набагато легшим злочином. Судді ж застосували надмірно важкустаттю, і це виглядає як "покарання зарадипокарання".

Олександр Білик, представник АО "Стратегічнаадвокація", додає: "Суд мав би обрати іншукваліфікацію. 289 стаття застосовується, коли особа шахрайським шляхом заволодіваєавтомобілем, що тут не доведено".

Його колега, адвокат Сергій Руденко підкреслює: "Рішення у справіАвер’янова ухвалене з порушенням прав людини. Така непрозорість підриває довіру до правосуддя".

Сергій Горбатюк, ексзаступник начальника Головного слідчого управління ГПУ, вважає, щотакі рішення суддів шкодять країні не менше, ніжкорупція: "На пустому місці журналістськихрозслідувань не буває. Чернігівські суддінамагаються уникнути уваги суспільства до їхньої діяльності".

Адвокати підприємця вже подали касаційну скаргу.