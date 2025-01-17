Tolkовые партнерства: украинский представитель международного холдинга Fareva Group ООО "Интерфил" работает на солнечной энергии

Клиенты Группы компаний Tolk — это партнеры, которые вместе со своим энергопоставщиком работают над укреплением украинской экономики. Группа Tolk обеспечивает стабильное и надежное электроснабжение, а ее клиенты — крупные, средние и малые бизнесы — создают рабочие места, внедряют инновации и развивают ключевые отрасли. Это партнерство основывается на общей цели — восстановлении и развитии Украины, даже в периоды самых больших вызовов.

ООО "Интерфил" — единственный представитель в Украине международного холдинга Fareva Group, одного из мировых лидеров в промышленно-бытовой, косметической и фармацевтической индустриях. С 2021 года предприятие является членом Европейской бизнес ассоциации. Расположенный в Ужгороде на площади 22 тысячи квадратных метров, "Интерфил" продолжает работать, несмотря на все трудности. Олег Адамчук, руководитель предприятия, рассказывает об истории компании и ее достижениях.

Олег Адамчук, руководитель "Интерфил" и Александра Новикова, Novikova Agency

"Мы работаем с 1993 года. Тогда мы запустили наш первый бренд — стиральный порошок "Универсал М". В 1999 году мы расширили деятельность, создав совместное предприятие с компанией Henkel, мировым лидером в сфере бытовой химии. В 2005 году мы основали совместное предприятие "Интерфил" вместе с Fareva Group. Это позволило привлечь новых партнеров, таких как Colgate, Bourjois, L'Oréal, Beiersdorf, Palmolive, Adidas и другие. Сейчас нашим крупнейшим заказчиком является компания Unilever. Более 2000 позиций продукции Unilever, которые продаются в Украине, изготовлены именно нами", — отмечает Олег Адамчук.

"Интерфил" активно внедряет экологические решения. "Мы работаем над производством упаковки из переработанных материалов. Все бутылки, которые мы изготавливаем в течение светового дня, создаются исключительно с использованием солнечной энергии", — подчеркивает руководитель.

Все бутылки, изготовленные в течение светового дня, создаются исключительно с использованием солнечной энергии

Сотрудничество с Группой компаний Tolk построено на доверии и надежности. "Tolk обеспечивает отличный сервис. Мы получаем стабильную электроэнергию и своевременно оплачиваем ее. Несмотря на уменьшение объемов потребления в военные годы, мы адаптируемся к новым условиям", — делится Олег Адамчук.

Война существенно повлияла на деятельность предприятия. "Многие наши сотрудники добровольно стали на защиту страны. Мы временно приостановили работу, но благодаря поддержке Закарпатской военной администрации возобновили ее через три месяца. К сожалению, война унесла жизни двух наших работников, еще двое получили ранения, а один пропал без вести", — рассказывает руководитель.

Благодаря поддержке Закарпатской ОВА работу предприятия возобновили через три месяца с начала войны

"Интерфил" также активно занимается благотворительностью. "Мы организовали бесплатный шелтер для переселенцев в административном корпусе другого нашего предприятия. В самые сложные времена здесь проживало до 280 человек, из них 65 — дети. Сейчас осталось 120 переселенцев, но мы продолжаем им помогать".

"Интерфил" организовал бесплатный шелтер для 280 переселенцев

Качество продукции — один из ключевых приоритетов компании. "Мы должны на 100% соответствовать требованиям заказчиков. У нас есть специальная "библиотека продукции", где в течение трех лет хранятся эталонные образцы каждой партии. Это позволяет избегать ошибок", — отмечает Олег Адамчук.

Уровень контроля процессов на производстве очень высокий, в соответствии с требованиями международных аудиторов.

"Десять лет назад у нас был интересный случай, — вспоминает руководитель, — Одна очень уважаемая компания из Великобритании проводила у нас аудит на предмет размещения здесь своего производства.

Мы подготовились, все по три раза проверили. Но аудитор сказала, что нашла один недостаток. Я спрашиваю — какой? Говорит, я на линии увидела девушку в серьгах. А оказалось, что это она себя сфотографировала...

Вот на таких примерах мы учимся, приобретаем опыт".

Уровень контроля процессов на производстве очень высокий, в соответствии с требованиями международных аудиторов

На вопрос о будущем компании Олег Адамчук отвечает оптимистично: "Надеюсь, что научные достижения изменят химическую промышленность. Возможно, когда-то для принятия ванны будет достаточно одной таблетки. Мы готовы быть частью этих изменений".

Олег Адамчук и Александра Новикова

"Интерфил" демонстрирует устойчивость и инновационность в самых сложных условиях, внося весомый вклад в развитие украинской экономики.