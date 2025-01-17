Tolkові партнерства: український представник міжнародного холдингу Fareva Group ТОВ "Інтерфіл" працює на сонячній енергії

Клієнти Групи компаній Tolk — це партнери, які разом зі своїм енергопостачальником працюють над зміцненням української економіки. Група Tolk забезпечує стабільне та надійне електропостачання, а її клієнти — великі, середні та малі бізнеси — створюють робочі місця, впроваджують інновації та розвивають ключові галузі. Це партнерство ґрунтується на спільній меті — відбудові та розвитку України, навіть у періоди найбільших викликів.

ТОВ "Інтерфіл" — єдиний представник в Україні міжнародного холдингу Fareva Group, одного зі світових лідерів у промислово-побутовій, косметичній та фармацевтичній індустріях. З 2021 року підприємство є членом Європейської бізнес асоціації. Розташоване в Ужгороді на площі 22 тисячі квадратних метрів, "Інтерфіл" продовжує працювати, незважаючи на всі труднощі. Олег Адамчук, керівник підприємства, розповідає про історію компанії та її досягнення.

Олег Адамчук, керівник "Інтерфіл" і Олександра Новікова, Novikova Agency

"Ми працюємо з 1993 року. Тоді ми запустили наш перший бренд — пральний порошок "Універсал М". У 1999 році ми розширили діяльність, створивши спільне підприємство з компанією Henkel, світовим лідером у сфері побутової хімії. У 2005 році ми заснували спільне підприємство "Інтерфіл" разом із Fareva Group. Це дозволило залучити нових партнерів, таких як Colgate, Bourjois, L’Oréal, Beiersdorf, Palmolive, Adidas та інші. Наразі нашим найбільшим замовником є компанія Unilever. Понад 2000 позицій продукції Unilever, що продаються в Україні, виготовлені саме нами", — зазначає Олег Адамчук.

"Інтерфіл" активно впроваджує екологічні рішення. "Ми працюємо над виробництвом упаковки з перероблених матеріалів. Всі пляшки, які ми виготовляємо протягом світлового дня, створюються виключно з використанням сонячної енергії", — підкреслює керівник.

Всі пляшки, виготовлені протягом світлового дня, створюються виключно з використанням сонячної енергії

Співпраця з Групою компаній Tolk побудована на довірі й надійності. "Tolk забезпечує відмінний сервіс. Ми отримуємо стабільну електроенергію і своєчасно оплачуємо її. Попри зменшення обсягів споживання у воєнні роки, ми адаптуємося до нових умов", — ділиться Олег Адамчук.

Війна суттєво вплинула на діяльність підприємства. "Багато наших співробітників добровільно стали на захист країни. Ми тимчасово призупинили роботу, але завдяки підтримці Закарпатської військової адміністрації відновили її через три місяці. На жаль, війна забрала життя двох наших працівників, ще двоє отримали поранення, а один зник безвісти", — розповідає керівник.

Завдяки підтримці Закарпатської ОВА роботу підприємства відновили через три місяці від початку війни

"Інтерфіл" також активно займається благодійністю. "Ми організували безкоштовний шелтер для переселенців у адміністративному корпусі іншого нашого підприємства. У найскладніші часи тут проживало до 280 людей, з них 65 — діти. Нині залишилося 120 переселенців, але ми продовжуємо їм допомагати".

"Інтерфіл" організував безкоштовний шелтер для 280 переселенців

Якість продукції — один із ключових пріоритетів компанії. "Ми маємо на 100% відповідати вимогам замовників. У нас є спеціальна "бібліотека продукції", де протягом трьох років зберігаються еталонні зразки кожної партії. Це дозволяє уникати помилок", — наголошує Олег Адамчук.

Рівень контролю процесів на виробництві дуже високий, відповідно до вимог міжнародних аудиторів.

"Десять років тому у нас був цікавий випадок, — пригадує керівник. — Одна дуже поважна компанія з Великої Британії проводила у нас аудит на предмет розміщення тут свого виробництва.

Ми підготувались, все по три рази перевірили. Але аудиторка сказала, що знайшла один недолік. Я питаю – який? Каже, я на лінії побачила дівчину в сережках. А виявилось, що то вона себе сфотографувала…

Ось на таких прикладах ми вчимося, набуваємо досвід".

Рівень контролю процесів на виробництві дуже високий, відповідно до вимог міжнародних аудиторів

На запитання про майбутнє компанії Олег Адамчук відповідає оптимістично: "Сподіваюся, що наукові досягнення змінять хімічну промисловість. Можливо, колись для прийняття ванни буде достатньо однієї пігулки. Ми готові бути частиною цих змін".

Олег Адамчук і Олександра Новікова

"Інтерфіл" демонструє стійкість і інноваційність у найскладніших умовах, здійснюючи вагомий внесок у розвиток української економіки.