Гудименко выразил благодарность Марине Безруковой за быструю коммуникацию

Ситуация с закупкой противотанковых мин М6А2 вызвала много вопросов, однако АОЗ заверила в прозрачности процесса. Решение будут принимать только после детальных испытаний с участием военных.

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Вопрос закупки противотанковых мин М6А2 американского производства, которые были изготовлены еще в 40-50-х годах прошлого века, вызвал бурные обсуждения. Однако в Агентстве оборонных закупок (АОЗ) подчеркнули, что никаких решений о поставках этих боеприпасов пока не принято, а все действия находятся под контролем.

Юрий Гудименко, член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, поблагодарил руководительницу АОЗ Марину Безрукову за быструю коммуникацию в этом вопросе. Он отметил, что общение продолжалось более двух часов, во время которых обсуждали не только противотанковые мины, но и другие насущные вопросы — беспилотники, снаряды и тому подобное.

"Получили гарантию, что без испытаний с участием украинских военных эти мины поставляться не будут. Сейчас в приоритете более "молодые" мины других поставщиков, потому что мина действительно старая (40-50-е гг. ХХ века). Проплата не осуществлялась.", — написал Гудименко.

Почему мины М6А2 оказались в центре внимания

По информации от АОЗ, из-за потребности Вооруженных Сил Украины в противотанковых минах АОЗ вынуждена рассматривать все возможные варианты обеспечения фронта. Американские мины М6А2, хоть и являются устаревшими, рассматриваются как временное решение, если современные боеприпасы окажутся недоступными.

Эти боеприпасы изготавливались в середине прошлого века, и, по словам экспертов, они имеют меньшее количество тротила, чем советские аналоги. Также их долгое хранение в условиях тропического климата вызывает дополнительные вопросы относительно надежности.

Позиция АОЗ и Безруковой

Руководительница АОЗ Марина Безрукова подтвердила, что закупка мин М6А2 — это лишь один из возможных вариантов в случае крайней необходимости. Она подчеркнула, что на данном этапе приоритет отдается современным боеприпасам, которые доступны на рынке. Также Безрукова пояснила, что все решения принимаются с учетом интересов Вооруженных Сил Украины.

Контроль закупок

Юрий Гудименко также подчеркнул, что антикоррупционный совет и Минобороны продолжают контролировать процесс закупок. "Мы не отпускаем ситуацию из поля зрения", — подчеркнул Гудименко.