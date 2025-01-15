Гудименко висловив вдячність Марині Безруковій за швидку комунікацію

Ситуація із закупівлею протитанкових мін М6А2 викликала багато питань, проте АОЗ запевнила у прозорості процесу. Рішення ухвалюватимуть лише після детальних випробувань за участі військових.

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Питання закупівлі протитанкових мін М6А2 американського виробництва, які були виготовлені ще у 40–50-х роках минулого століття, викликало бурхливі обговорення. Проте в Агенції оборонних закупівель (АОЗ) наголосили, що жодних рішень про постачання цих боєприпасів поки не ухвалено, а всі дії перебувають під контролем.

Юрій Гудименко, член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, подякував очільниці АОЗ Марині Безруковій швидку комунікацію у цьому питанні. Він зазначив, що спілкування тривало понад дві години, під час яких обговорювали не лише протитанкові міни, а й інші нагальні питання – безпілотники, снаряди тощо.

"Отримали гарантію, що без випробувань за участі українських військових ці міни постачатись не будуть. Наразі в пріоритеті більш "молоді" міни інших постачальників, бо міна дійсно стара (40-50-ті рр. ХХ століття). Проплата не здійснювалась.", – написав Гудименко.

Чому міни М6А2 опинились у центрі уваги

За інформацією від АОЗ, через потребу Збройних Сил України у протитанкових мінах АОЗ змушена розглядати всі можливі варіанти забезпечення фронту. Американські міни М6А2, хоч і є застарілими, розглядаються як тимчасове рішення, якщо сучасні боєприпаси виявляться недоступними.

Ці боєприпаси виготовлялися у середині минулого століття, і, за словами експертів, вони мають меншу кількість тротилу, ніж радянські аналоги. Також їхнє довге зберігання в умовах тропічного клімату викликає додаткові запитання щодо надійності.

Позиція АОЗ і Безрукової

Очільниця АОЗ Марина Безрукова підтвердила, що закупівля мін М6А2 – це лише один із можливих варіантів у випадку крайньої необхідності. Вона наголосила, що на даному етапі пріоритет віддається сучасним боєприпасам, які доступні на ринку. Також Безрукова пояснила, що всі рішення ухвалюються з урахуванням інтересів Збройних Сил України.

Контроль закупівель

Юрій Гудименко також підкреслив, що антикорупційна рада та Міноборони продовжують контролювати процес закупівель. "Ми не відпускаємо ситуацію з поля зору.", – наголосив Гудименко.