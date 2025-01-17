Во Львове при поддержке Виктории Костюк реконструировали нейрохирургическое отделение Детской больницы Святого Николая

Related video

В Детской больнице Святого Николая, входящей в Первое медицинское объединение Львова, завершена масштабная реконструкция нейрохирургического отделения. Это единственное в западных регионах Украины медицинское учреждение, где выполняются уникальные оперативные вмешательства на головном и спинном мозге у детей. Об этом сообщают в Детской больнице Святого Николая

Обновление отделения стало возможным благодаря поддержке львовской предпринимательницы и меценатки Виктории Костюк.

"Я искренне горжусь, что стала частью этого процесса. Это невероятное ощущение — знать, что ты помогаешь создавать условия, в которых спасают жизни деток. Думайте хорошо, делайте хорошо, все и каждый — исходя из своих возможностей. Только так мы можем создать правильное, здоровое общество", — отметила Виктория Костюк.

Реконструкция отделения позволила создать условия, которые соответствуют международным стандартам лечения детей с самыми сложными патологиями. Благодаря современному оборудованию и инфраструктуре медики теперь могут эффективнее внедрять передовые методы диагностики и лечения.

За последние годы Виктория Костюк поддержала десятки медицинских, образовательных и социальных проектов. Она профинансировала программы детской реабилитации, закупку оборудования для украинских больниц и внедрение инноваций в сфере здравоохранения.

"Спасибо нашей благотворительнице за заботу о будущем Украины — о детях. Ваша помощь — это бесценный вклад в спасение малышей, которые вместе с медиками борются со сложными недугами", — отмечают в Детской больнице Святого Николая.

Нейрохирургическое отделение Детской больницы Святого Николая теперь готово принимать маленьких пациентов в современных условиях, что является примером того, как благотворительность меняет жизнь.