У Львові за підтримки Вікторії Костюк реконструювали нейрохірургічне відділення Дитячої лікарні Святого Миколая

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У Дитячій лікарні Святого Миколая, що входить до Першого медичного об’єднання Львова, завершено масштабну реконструкцію нейрохірургічного відділення. Це єдиний у західних регіонах України медичний заклад, де виконуються унікальні оперативні втручання на головному та спинному мозку у дітей. Про це повідомляють у Дитячої лікарні Святого Миколая

Оновлення відділення стало можливим завдяки підтримці львівської підприємниці та меценатки Вікторії Костюк.

"Я щиро пишаюся, що стала частиною цього процесу. Це неймовірне відчуття — знати, що ти допомагаєш створювати умови, в яких рятують життя діток. Думайте добре, робіть добре, всі і кожен — виходячи зі своїх можливостей. Лише так ми можемо створити правильне, здорове суспільство", — зазначила Вікторія Костюк.

Реконструкція відділення дозволила створити умови, які відповідають міжнародним стандартам лікування дітей із найскладнішими патологіями. Завдяки сучасному обладнанню та інфраструктурі медики тепер можуть ефективніше впроваджувати передові методи діагностики та лікування.

За останні роки Вікторія Костюк підтримала десятки медичних, освітніх та соціальних проєктів. Вона профінансувала програми дитячої реабілітації, закупівлю обладнання для українських лікарень і впровадження інновацій у сфері охорони здоров’я.

"Дякуємо нашій добродійці за турботу про майбутнє України – про діток. Ваша допомога – це безцінний вклад у порятунок малечі, яка разом із медиками бореться зі складними недугами", — зазначають у Дитячій лікарні Святого Миколая.

Нейрохірургічне відділення Дитячої лікарні Святого Миколая тепер готове приймати маленьких пацієнтів у сучасних умовах, що є прикладом того, як благодійність змінює життя.