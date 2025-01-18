Сына Порошенко за игнорирование повесток в ТЦК оштрафовали на 25 тыс грн и официально признали уклонистом

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Военнообязанный сын народного депутата Петра Порошенко Алексей, который вместе с братом выехали из Украины перед полномасштабным вторжением, официально признан уклонистом. Из-за неявки по военной повестке Алексей Порошенко должен заплатить 25 500 гривен штрафа, — сообщает "Informator.Ua".

Согласно официальному документу, который есть в распоряжении редакции Информатора, Алексей Порошенко не явился без уважительных причин в Печерский РТЦК по повестке для уточнения данных. Теперь сын Порошенко будет вынужден уплатить в бюджет 25 500 гривен.

"Признать гр. Порошенко Алексея Петровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 4.3 ст. 210-1 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 грн", — говорится в постановлении начальника Печерского ТЦК и СП в г. Киеве.

Если сын олигарха проигнорирует уплату штрафа, его сумма удвоится.

"В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок со дня вручения данного постановления правонарушителю, взыскание штрафа провести в принудительном порядке в соответствии со ст. 308 КУоАП в двойном размере в сумме 51000 грн", — говорится в документе.

Как сообщалось, старший сын Петра Порошенко, Алексей, который выехал в Лондон в начале войны и так не вернулся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.