Сина Порошенка за ігнорування повісток до ТЦК оштрафували на 25 тис грн та офіційно визнали ухилянтом

Related video

Військовозобов’язаний син народного депутата Петра Порошенка Олексій, який разом з братом виїхали з України перед повномасштабним вторгненням, офіційно визнаний ухилянтом. Через неявку за військовою повісткою Олексій Порошенко має сплатити 25 500 гривень штрафу, — повідомляє "Informator.Ua".

Згідно офіційному документу, який є в розпорядженні редакції Інформатора, Олексій Порошенко не явився без поважних причин до Печерського РТЦК за повісткою для уточнення даних. Тепер син Порошенка буде змушений сплатити до бюджету 25 500 гривень.

"Визнати гр. Порошенка Олексія Петровича винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого 4.3 ст. 210-1 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу, у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 25 500 грн", — йдеться у постанові начальника Печерського ТЦК та СП у м. Києві.

Якщо син олігарха проігнорує сплату штрафу, його сума подвоїться.

"У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня вручення даної постанови правопорушнику, стягнення штрафу провести у примусовому порядку відповідно до ст. 308 КУпАП у подвійному розмірі в сумі 51000 грн", — йдеться в документі.

Як повідомлялося, старший син Петра Порошенка, Олексій, який виїхав до Лондона на початку війни і так не повернувся до України, був оголошений в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.