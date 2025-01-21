Гендиректор Stolitsa Group о строительстве на Осокорках: "Нет противоречий в развитии города и сохранении природы"

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Гендиректор Stolitsa Group Эдуард Соколовский прокомментировал тему строительства на столичных Осокорках, объяснив позицию компании по защите природы и развития города. По словам Соколовского, нет никаких существенных противоречий между развитием городской инфраструктуры и сохранения природы в интересах общества города.

"Многие пытаются спекулировать на этой болезненной для инвесторов теме" — говорится в интервью главы Stolitsa Group для издания NV.ua — "Кто-то имеет в собственности несколько частных домов поблизости, поэтому ему строительство ЖК рядом не нравится. Кто-то зарабатывает на этой теме деньги, получает гранты или политические дивиденды. К сожалению, есть политические силы, которые конъюнктурно играют на противоречиях или неосведомленности людей".

"Например, когда говорят, что Stolitsa Group строит на землях заказника "Осокорковские луга", это неверно. Строительство ЖК ведется на основании действующего разрешения на выполнение строительных работ, выданного 27 апреля 2018 года, согласно существующей градостроительной документации", — подчеркнул Соколовский.

Он отметил, что земельные участки были отведены под застройку еще задолго до создания ландшафтного заказника "Осокорковские луга", а все решения по застройке были подтверждены судами всех инстанций.

"Мы заинтересованы в существовании ландшафтного парка с возможностью зонирования и благоустройства, где люди смогут отдыхать, соблюдая максимальный подход к сохранению природы в этой локации. А не на той свалке мусора с бездомными, которая есть сейчас", — объясняет Соколовский.

"Поэтому, на мой взгляд, нет существенных противоречий относительно возможности совместить развитие города и инфраструктуры, а также максимально сохранить природу и окружающую среду в интересах общины города Киева и инвесторов "Аркады" — подытожил он.