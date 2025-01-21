Гендиректор Stolitsa Group про будівництво на Осокорках: "Немає протиріч у розвитку міста та збереженні природи"

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Гендиректор Stolitsa Group Едуард Соколовський прокоментував тему будівництва на столичних Осокорках, пояснивши позицію компанії щодо захисту природи та розвитку міста. За словами Соколовського, немає жодних суттєвих протиріч між розвитком міської інфраструктури та збереження природи в інтересах громади міста.

"Багато хто намагається спекулювати на цій болючій для інвесторів темі" — йдеться у інтервʼю очільника Stolitsa Group для видання NV.ua. – "Хтось має у власності кілька приватних будинків поблизу, тому йому будівництво ЖК поруч не подобається. Хтось заробляє на цій темі гроші, отримує гранти чи політичні дивіденди. На жаль, є політичні сили, які кон’юнктурно грають на протиріччях або необізнаності людей".

"Наприклад, коли кажуть, що Stolitsa Group будує на землях заказника "Осокорківські луки", це невірно. Будівництво ЖК ведеться на підставі чинного дозволу на виконання будівельних робіт, виданого 27 квітня 2018 року, згідно з існуючою містобудівною документацією", — наголосив Соколовський.

Він зазначив, що земельні ділянки були відведені під забудову ще задовго до створення ландшафтного заказника "Осокорківські луки", а всі рішення щодо забудови були підтверджені судами усіх інстанцій.

"Ми зацікавлені в існуванні ландшафтного парку з можливістю зонування та благоустрою, де люди матимуть змогу відпочивати, дотримуючись максимального підходу до збереження природи в цій локації. А не на тому звалищі сміття з безхатьками, яке є зараз" — пояснює Соколовський.

"Тому, на мій погляд, немає суттєвих протиріч щодо можливості поєднати розвиток міста та інфраструктури, а також максимально зберегти природу та довкілля в інтересах громади міста Києва та інвесторів "Аркади" — підсумував він.