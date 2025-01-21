СМИ назвали главные вызовы перед главой Минразвития Кулебой

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В 2025 году перед Министерством развития общин и территорий и его главой Алексеем Кулебой появятся важные вызовы, на которые придется адекватно реагировать. Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на материал издания "Украинские новости". Среди основных вызовов журналисты называют следующие: энергетическая безопасность и распределенная генерация, международное сотрудничество и привлечение средств, открытие аэропортов, кризис Укрзализныци, сохранение и развитие автомобильной инфраструктуры, децентрализация и усиление финансовых возможностей общин.

Авторы материала считают, что особое внимание необходимо уделить вопросу "Укрзализныци". По их мнению, предложенное увеличение тарифов на грузовые перевозки УЗ на 37% может в короткой перспективе увеличить доход государственной транспортной компании, но стратегически — это путь к снижению или прекращению экспорта, поскольку украинская экспортная продукция потеряет свою конкурентоспособность на мировых рынках.

"Сейчас "Укрзализныця" находится в точке, когда очередное повышение тарифа приведет к обвалу экономики. Нужно непростое решение по убыточным пассажирским перевозкам — государство должно хоть частично взять на себя их финансирование, а не продолжать перекладывать это бремя (в 2025 году их объем прогнозируется на уровне 25 млрд грн) на бизнес через тариф на грузовые перевозки. Дальше этот поезд может не поехать", — отмечает издание.

Журналисты уточняют, что именно от решения Алексея Кулебы зависит судьба ряда стратегических секторов украинской промышленности. Он должен сбалансировать как необходимость сохранения возможностей Укрзализныци, так и главных экспортеров (аграрный и горно-металлургический секторы).

Издание напоминает, что руководство "Укрзализныци" прогнозировало, что увеличенные на 37% тарифы на грузовые тарифы будут введены с 1 февраля. В Минразвития, которое должно согласовать новые тарифы, заявили, что намерены провести общественные слушания и консультации с бизнесом по грузовым тарифам Укрзализныци. До этого проект приказа по изменению тарифов на железнодорожные перевозки грузов будет обнародован для общественного обсуждения на официальном веб-сайте Минразвития.