ЗМІ назвали головні виклики перед очільником Мінрозвитку Кулебою

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У 2025 році перед Міністерством розвитку громад і територій та його очільником Олексієм Кулебою постануть важливі виклики, на які доведеться адекватно реагувати. Про це пише "24 канал" з посиланням на матеріал видання "Українські новини". Серед основних викликів журналісти називають наступні: енергетична безпека та розподілена генерація, міжнародна співпраця й залучення коштів, відкриття аеропортів, криза Укрзалізниці, збереження та розвиток автомобільної інфраструктури, децентралізація та посилення фінансових спроможностей громад.

Автори матеріалу вважають, що особливу увагу необхідно приділити питанню "Укрзалізниці". На їх думку, запропоноване збільшення тарифів на вантажні перевезення УЗ на 37% може в короткій перспективі збільшити дохід державної транспортної компанії, але стратегічно — це шлях до зниження або припинення експорту, оскільки українська експортна продукція втратить свою конкурентоспроможність на світових ринках.

"Зараз "Укрзалізниця" знаходиться у точці, коли чергове підвищення тарифу призведе до обвалу економіки. Потрібне непросте рішення по збиткових пасажирських перевезеннях — держава має хоч частково взяти на себе їх фінансування, а не продовжувати перекладати цей тягар (у 2025 році їхній обсяг прогнозується на рівні 25 млрд грн) на бізнес через тариф на вантажні перевезення. Далі цей потяг може не поїхати", — зазначає видання.

Журналісти уточнюють, що саме від рішення Олексія Кулеби залежить доля низки стратегічних секторів української промисловості. Він має збалансувати як необхідність збереження спроможностей Укрзалізниці, так і головних експортерів (аграрний та гірничо-металургійний сектори).

Видання нагадує, що керівництво "Укрзалізниці" прогнозувало, що збільшені на 37% тарифи на вантажні тарифи будуть введені з 1 лютого. У Мінрозвитку, яке має погодити нові тарифи, заявили, що мають намір провести громадські слухання та консультації з бізнесом щодо вантажних тарифів Укрзалізниці. До цього проєкт наказу щодо зміни тарифів на залізничні перевезення вантажів буде оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті Мінрозвитку.