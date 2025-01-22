Фигурант уголовного производства, криптоинвестор Фузияма может вернуться в Украину, — СМИ

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Организатор криптопирамиды, фигурант расследований в Бразилии и Японии Карлос Фузияма, которому был запрещен въезд в Украину, планирует вернуться в страну. Об этом говорится в материале проекта журналистских расследований"СтопКор", пишет УНИАН.

Несколько лет назад, сообщило издание, Фузияма открыл майнинговую ферму в бывшей столовой завода в Кропивницком и начал собирать деньги с людей по всему миру.

"Вместо обещанных сверхприбылей для вкладчиков его ООО "Майнинг Экспресс" вывело более 1 млрд грн из уставного капитала через гонконгскую фирму "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед". В 2021 году украинские власти запретили ему въезд в страну, а вид на жительство был отменен. Правоохранители наложили арест на майнинговое оборудование и другое имущество", — написали журналисты.

По их информации, оборудование оставили на ответственное хранение, но в декабре 2021 года владельцы смогли сменить охрану объекта, выгнать старых рабочих и вывезти часть имущества.

На последнем заседании суда по делу ООО "Майнинг Экспресс", которое расследователи обнаружили в базе YouControl, адвокат компании пытался использовать описки в решении апелляции, чтобы освободить имущество из-под ареста, но тогда судья приказал просто исправить ошибку в тексте, говорится в расследовании.

Журналисты издания поговорили с юристом, который занимается делом Фузиямы в Японии.

"Говорят, что в Японии более 2 тыс. жертв. Я считаю, что пострадавшими являются не только те, кто вкладывал свои деньги, но и те, кто занимал эти деньги. В Японии нет уголовного дела против господина Фузиямы. Есть только гражданский суд. Хотя следует немедленно возбуждать уголовное дело. Потерпевшие не знают, что делать, поэтому только обращаются в гражданский суд. Я частично поддерживаю гражданский процесс", — рассказал юрист Сата Манабу, который занимается делом "Майнинг Экспресс" в Японии.

По информации от источников расследователей, Фузияма устраивал яркие вечеринки и презентации для потенциальных инвесторов из Японии, использовал местных продажников и даже устраивал японцам выездные туры в Кропивницкий. После падения пирамиды на сайте появилось единственное сообщение. В нем организаторы обещали все восстановить, жаловались на правоохранителей и войну.

Авторы расследования указали, что Фузияме могут оказать помощь в возвращении в Украину. Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас направил правоохранителям обращение с просьбой смягчить отношение к Фузияме и не мешать ему в возвращении. Авторы материала написали, что нардеп назвал Фузияму пострадавшим от мошеннических действий украинцев и добропорядочным иностранным инвестором.

Журналисты заявили, что будут информировать о подробностях развития судебных дел и юридических аспектах в следующих материалах.

Осенью 2024 года Фузияме запретили въезд в Украину, а его постоянный вид на жительство в Украине отменили. Фузияму и его компании подозревают в мошеннических действиях.