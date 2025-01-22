Фігурант кримінального провадження, криптоінвестор Фузіяма може повернутися в Україну, – ЗМІ

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Організатор криптопіраміди, фігурант розслідувань у Бразилії та Японії Карлос Фузіяма, якому було заборонено в'їзд до України, планує повернутися у країну. Про це йдеться в матеріалі проєкту журналістських розслідувань "СтопКор", пише УНІАН.

Кілька років тому, повідомило видання, Фузіяма відкрив майнінгову ферму в колишній їдальні заводу у Кропивницькому й почав збирати гроші з людей по всьому світу.

"Замість обіцяних надприбутків для вкладників його ТОВ "Майнінг Експрес" вивело понад 1 млрд грн зі статутного капіталу через гонконгську фірму "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед". У 2021 році українська влада заборонила йому в'їзд до країни, а посвідку на проживання було скасовано. Правоохоронці наклали арешт на майнінгове обладнання та інше майно", – написали журналісти.

За їхньою інформацією, обладнання залишили на відповідальне зберігання, але у грудні 2021 року власники змогли змінити охорону об'єкта, вигнати старих робітників і вивезти частину майна.

На останньому засіданні суду у справі ТОВ "Майнінг Експрес", яке розслідувачі виявили в базі YouControl, адвокат компанії намагався використовувати описки в рішенні апеляції, щоб звільнити майно з-під арешту, але тоді суддя наказав просто виправити помилку в тексті, йдеться в розслідуванні.

Журналісти видання поговорили з юристом, який займається справою Фузіями в Японії.

"Кажуть, що в Японії понад 2 тис. жертв. Я вважаю, що постраждалими є не лише ті, хто вкладав свої гроші, а й ті, хто позичав ці гроші. У Японії немає кримінальної справи проти пана Фузіями. Є тільки цивільний суд. Хоча слід негайно порушувати кримінальну справу. Потерпілі не знають, що робити, тому лише звертаються до цивільного суду. Я частково підтримую цивільний процес", – розповів юрист Сата Манабу, який займається справою "Майнінг Експрес" у Японії.

За інформацією від джерел розслідувачів, Фузіяма влаштовував яскраві вечірки і презентації для потенційних інвесторів із Японії, використовував місцевих продажників і навіть улаштовував японцям виїзні тури до Кропивницького. Після падіння піраміди на сайті з'явилося єдине повідомлення. У ньому організатори обіцяли все відновити, скаржилися на правоохоронців та війну.

Автори розслідування вказали, що Фузіямі можуть надати допомогу в поверненні до України. Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас надіслав правоохоронцям звернення із проханням пом'якшити ставлення до Фузіями й не заважати йому в поверненні. Автори матеріалу написали, що нардеп назвав Фузіяму потерпілим від шахрайських дій українців і добропорядним іноземним інвестором.

Журналісти заявили, що інформуватимуть про подробиці розвитку судових справ і юридичні аспекти в наступних матеріалах.

Восени 2024 року Фузіямі заборонили в'їзд в Україну, а його посвідку на постійне проживання в Україні скасували. Фузіяму та його компанії підозрюють у шахрайських діях.