Удобный кредитный инструмент: как быстро получить деньги под залог авто

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Автомобиль в современном мире — это не только средство передвижения.

Сегодня авто является не только удобным транспортным средством, но и финансовым активом с высокой ликвидностью. Оно может быстро превратиться в деньги, оставаясь в пользовании владельца.

Когда нужны деньги: типичные решения

При срочной потребности в деньгах люди обычно обращаются к стандартным решениям:

Одолжить у друзей или знакомых. Не всегда удобно из-за интимности вопроса и нежелания портить отношения.

Банки. Долго, бюрократично и часто недоступно для людей с проблемной кредитной историей.

Микрокредиты. Дорогие и предусматривают небольшие суммы.

Однако, эти варианты не всегда оптимальны. Для владельцев автомобилей существует другой вариант — кредит под залог авто.

Кредит под залог авто: как это работает

Этот инструмент позволяет автовладельцам использовать свой транспорт как финансовый актив. Автомобиль остается у владельца, а залог оформляется лишь документально.

Мифы о кредите под залог авто

1. Авто остается у кредитора до погашения долга.

Это ошибочное представление, происходящее от работы классических автоломбардов. Современные финансовые компании, такие как "Мега Кредит", позволяют клиенту пользоваться своим авто.

2. Компании стремятся забрать мое авто.

Современные финансовые учреждения ориентированы на долгосрочные отношения с клиентами. Например, в "Мега Кредит" 60% сделок заключаются с постоянными клиентами.

3. Я потеряю и авто, и деньги в случае финансовых трудностей.

Компании предлагают различные варианты выхода из сложной ситуации: реструктуризацию долга, выкуп авто или продажу на выгодных условиях.

4. В финансовых компаниях дороже, чем в банках.

Банки обычно не предлагают кредиты под залог б/у авто. Их потребительские кредиты ограничены по суммам и имеют высокие процентные ставки.

Кому подходит эта услуга?

Малый и средний бизнес. Предприниматели могут получить до 60% стоимости техники для оборотных средств, не прекращая ее использования.

Люди с плохой кредитной историей. Банки часто отказывают таким клиентам, но финансовые компании предлагают альтернативу.

Те, кому нужны деньги срочно. Оформление занимает всего несколько часов.

Автомобиль — это ваша кредитная карта. Кредит под залог авто позволяет получить до 80% стоимости транспорта, превратив пассив в актив.

Миссия "Мега Кредит": превратить пассивы людей в активы, сделав каждое авто "постоянно открытым овердрафтом" для любых потребностей клиентов.

Слоган: "Есть авто — есть деньги".

Лицензия № 41330922 от 15.03.2024