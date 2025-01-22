Зручний кредитний інструмент: як швидко отримати гроші під заставу авто

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Автомобіль у сучасному світі – це не лише засіб пересування.

Сьогодні авто є не тільки зручним транспортним засобом, а й фінансовим активом із високою ліквідністю. Воно може швидко перетворитися на гроші, залишаючись у користуванні власника.

Коли потрібні гроші: типові рішення

За термінової потреби у грошах люди зазвичай звертаються до стандартних рішень:

● Позичити у друзів чи знайомих. Не завжди зручно через інтимність питання та небажання псувати стосунки.

● Банки. Довго, бюрократично та часто недоступно для людей із проблемною кредитною історією.

● Мікрокредити. Дорогі та передбачають невеликі суми.

Однак, ці варіанти не завжди оптимальні. Для власників автомобілів існує інший варіант – кредит під заставу авто.

Кредит під заставу авто: як це працює

Цей інструмент дозволяє автовласникам використовувати свій транспорт як фінансовий актив. Автомобіль залишається у власника, а застава оформлюється лише документально.

Міфи про кредит під заставу авто

1. Авто залишається у кредитора до погашення боргу.

Це хибне уявлення, що походить від роботи класичних автоломбардів. Сучасні фінансові компанії, такі як "Мега Кредит", дозволяють клієнту користуватися своїм авто.

2. Компанії прагнуть забрати моє авто.

Сучасні фінансові установи орієнтовані на довгострокові відносини з клієнтами. Наприклад, у "Мега Кредит" 60% угод укладаються з постійними клієнтами.

3. Я втрачу і авто, і гроші у разі фінансових труднощів.

Компанії пропонують різні варіанти виходу зі складної ситуації: реструктуризацію боргу, викуп авто чи продаж на вигідних умовах.

4. У фінансових компаніях дорожче, ніж у банках.

Банки зазвичай не пропонують кредити під заставу б/у авто. Їхні споживчі кредити обмежені за сумами й мають високі відсоткові ставки.

Кому підходить ця послуга?

● Малий та середній бізнес. Підприємці можуть отримати до 60% вартості техніки для обігових коштів, не припиняючи її використання.

● Люди з поганою кредитною історією. Банки часто відмовляють таким клієнтам, але фінансові компанії пропонують альтернативу.

● Ті, кому потрібні гроші терміново. Оформлення займає лише кілька годин.

Автомобіль – це ваша кредитна картка. Кредит під заставу авто дозволяє отримати до 80% вартості транспорту, перетворивши пасив у актив.

Місія "Мега Кредит": перетворити пасиви людей на активи, зробивши кожне авто "постійно відкритим овердрафтом" для будь-яких потреб клієнтів.

Слоган: "Є авто – є гроші".

Ліцензія № 41330922 від 15.03.2024