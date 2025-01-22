Минобороны вмешивается в работу наблюдательного АОЗ, — журналистка

Николаенко утверждает, что уже месяц идет борьба за уставы наблюдательных.

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Вчера наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) сообщил, что продлил контракт с Мариной Безруковой. Как сообщила журналистка Татьяна Николаенко в своей колонке на "Цензор.НЕТ", этому предшествовало несколько встреч наблюдательного и представителей Министерства обороны Украины, передает УНИАН. По ее словам, на последней МО передало свои предостережения.

"Во вторник наблюдательный, ознакомившись с предоставленными МО документами, принял решение продлить контракт. Сегодня пришло несогласование от МО", — написала она.

Журналистка утверждает, что уже месяц идет борьба за уставы наблюдательных в контексте "так кто же должен принять окончательное решение". По мнению Николаенко, поэтому здесь важно прояснить определенные нюансы. Она отметила:

Пункт 6.2 устава определяет исключительные компетенции наблюдательного совета. Он ими воспользовался. О конкретном решении МОУ информировали в порядке конструктивного взаимодействия. У МОУ никто не спрашивал согласования — потому что это противоречит закону в той формулировке, которая использована. По неизвестным причинам, МОУ этим письмом превышает свои законные полномочия и требует перераспределение себе части исключительных компетенций Наблюдательной. Здесь надзорная уже может и о давлении заявить на себя. История, где Министр против Наблюдательного — это максимально не полезная для международного позиционирования Украины. Если МО имело обоснованные претензии к Безруковой, их давно следовало озвучить официально.

Николаенко напомнила слова юриста Минобороны на антикоррупционном комитете:

"Вопрос назначения и увольнения директора агентства остается в исключительной компетенции наблюдательного совета. Так сформулировано в действующей редакции устава. Добавился пункт, что министерство согласовывает эти решения, до того как наблюдательный их примет. Идея была исключительно в том, что министерство приобщит свои силы и средства для того, чтобы проверить соответствующих кандидатов, помочь и обезопасить ситуацию, когда руководителем станет человек, которого не до конца проверили. И не считаем это согласование вмешательством в компетенцию наблюдательного совета".

По ее убеждению, вся эта история не о персоналиях, а об управлении.

"Мы уже имели проблемы из-за увольнения Кудрицкого. Можно, наконец положить эти грабли и перестать на них танцевать?", — добавила она.