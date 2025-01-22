Міноборони втручається в роботу наглядової АОЗ, - журналістка

Ніколаєнко стверджує, що вже місяць іде боротьба за статути наглядових.

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Вчора наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) повідомила, що продовжила контракт з Мариною Безруковою. Як повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко у своїй колонці на "Цензор.НЕТ", цьому передувало кілька зустрічей наглядової і представників Міністерства оборони України, передає УНІАН. За її словами, на останній МО передало свої застереження.

"У вівторок наглядова, ознайомившись з наданими МО документами, ухвалила рішення продовжити контракт. Сьогодні прийшло непогодження від МО", — написала вона.

Журналістка стверджує, що вже місяць іде боротьба за статути наглядових в контексті "так хто ж має ухвалити остаточне рішення". На думку Ніколаєнко, тому тут важливо прояснити певні нюанси. Вона зазначила:

Пункт 6.2 статуту визначає виключні компетенції наглядової ради. Вона ними скористалась. Щодо конкретного рішення МОУ інформували в порядку конструктивної взаємодії. У МОУ ніхто не запитував погодження — бо це суперечить закону в тому формулюванні, яке використано. З невідомих причин, МОУ цим листом перевищує свої законні повноваження і вимагає перерозподіл собі частини виключних компетенцій Наглядової. Тут наглядова вже може і про тиск заявити на себе. Історія, де Міністр проти Наглядової — це максимально не корисна для міжнародного позиціонування України. Якщо МО мало обгрунтовані претензії до Безрукової, їх давно слід було озвучити офіційно.

Ніколаєнко нагадала слова юриста Міноборони на антикорупційному комітеті:

"Питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради. Так сформульовано у чинній редакції статуту. Додався пункт, що міністерство погоджує ці рішення, до того як наглядова їх прийме. Ідея була виключно в тому, що міністерство долучить свої сили і засоби для того, щоб перевірити відповідних кандидатів, допомогти й убезпечити ситуацію, коли керівником стане людина, яку не до кінця перевірили. І не вважаємо це погодження втручанням в компетенцію наглядової ради".

На її переконання, вся ця історія не про персоналії, а про управління.

"Ми вже мали проблеми через звільнення Кудрицького. Можна, нарешті покласти ці граблі і перестати на них танцювати?", — додала вона.