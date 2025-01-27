ОТП БАНК сплатить до бюджету 4,25 млрд грн податків за 2024 рік

АТ "ОТП БАНК" за результатами 2024 року сплатить 4,25 млрд грн податків та зборів у бюджети всіх рівнів.

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Найбільшу частину у цій сумі склав податок на прибуток Банку – 3,426 млрд грн. До Фонду гарантування вкладів ОТП БАНК сплатив 202,2 млн грн. Решту від загальної суми виплат від ОТП БАНК до бюджету становлять ПДВ, місцеві податки, податок з доходів нерезидентів, ЄСВ, ПДФО та військовий збір.

У грудні 2024 року ОТП БАНК увійшов до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – "Клубу білого бізнесу". Список склала й оприлюднила Державна податкова служба, відповідно до прийнятого у квітні 2024 Закону України про внесення змін до Податкового кодексу.

"Базова основа діяльності відповідального бізнесу – сплачуючи податки, підтримувати економіку держави, забезпечити потреби бюджету. У сьогоднішніх реаліях саме банківські установи стають одними з найбільшими платниками податків в Україні, і ми усвідомлюємо свою роль та важливість цієї місії", – прокоментував голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий.

Компанія ТОВ "ОТП Лізинг", яка входить до ОТП Групи в Україні, за підсумками 2024 року сплатила податків та зборів на загальну суму 247,2 млн грн, з яких податок на прибуток склав 85,6 млн грн, інші податки становлять 161,6 млн грн.

Нагадаємо, протягом 2024 року ОТП БАНК здійснив благодійні перекази у сумі понад 46 млн грн. З них більше 42 млн грн були спрямовані благодійним фондам, зокрема майже 12 млн грн – Superhumans Center, де протезують українських героїв. Ще 4 млн грн у межах програми OTP Bank Helps Ukraine були направлені на допомогу дітям-сиротам, багатодітним родинам, лікарням, постраждалим від війни.