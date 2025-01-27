Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна Новини компаній

ОТП БАНК сплатить до бюджету 4,25 млрд грн податків за 2024 рік

АТ "ОТП БАНК" за результатами 2024 року сплатить 4,25 млрд грн податків та зборів у бюджети всіх рівнів.

Related video

Найбільшу частину у цій сумі склав податок на прибуток Банку – 3,426 млрд грн. До Фонду гарантування вкладів ОТП БАНК сплатив 202,2 млн грн. Решту від загальної суми виплат від ОТП БАНК до бюджету становлять ПДВ, місцеві податки, податок з доходів нерезидентів, ЄСВ, ПДФО та військовий збір.

У грудні 2024 року ОТП БАНК увійшов до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – "Клубу білого бізнесу". Список склала й оприлюднила Державна податкова служба, відповідно до прийнятого у квітні 2024 Закону України про внесення змін до Податкового кодексу.

"Базова основа діяльності відповідального бізнесу – сплачуючи податки, підтримувати економіку держави, забезпечити потреби бюджету. У сьогоднішніх реаліях саме банківські установи стають одними з найбільшими платниками податків в Україні, і ми усвідомлюємо свою роль та важливість цієї місії", – прокоментував голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий.

Компанія ТОВ "ОТП Лізинг", яка входить до ОТП Групи в Україні, за підсумками 2024 року сплатила податків та зборів на загальну суму 247,2 млн грн, з яких податок на прибуток склав 85,6 млн грн, інші податки становлять 161,6 млн грн.

Нагадаємо, протягом 2024 року ОТП БАНК здійснив благодійні перекази у сумі понад 46 млн грн. З них більше 42 млн грн були спрямовані благодійним фондам, зокрема майже 12 млн грн – Superhumans Center, де протезують українських героїв. Ще 4 млн грн у межах програми OTP Bank Helps Ukraine були направлені на допомогу дітям-сиротам, багатодітним родинам, лікарням, постраждалим від війни.