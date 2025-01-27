Адвокаты заявили о незаконности подозрения мэру Ирпеня, — УНИАН

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Вручение подозрения городскому голове Ирпеня Александру Маркушину является незаконным из-за нарушения норм Уголовного процессуального кодекса Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на адвокатов юридической компании "Миллер" Маси Найема, которые будут защищать права Маркушина.

"Подозрение Александру Маркушину подписал не прокурор Киевской области Максим Крым, а исполняющая обязанности Киевской городской прокуратуры Мария Вдовиченко. По закону о прокуратуре Киевская городская прокуратура приравнена к областной, однако уголовный процессуальный закон не дает права госпоже Вдовиченко подписывать подозрение главе Ирпеня", — отметили адвокаты, уточнив, что был нарушен пункт 1 части 1 статьи 481 УПК.

"Адвокаты также отметили, что, по словам Маркушина, что дело против него является "заказным" и таким образом известный застройщик и бывший городской голова Ирпеня Владимир Карплюк пытается отстранить нынешнего мэра от должности накануне критически важной сессии, на которой депутаты должны рассмотреть вопрос отмены аренды земли под незаконным строительством жилого комплекса "River Port" и предоставления регистрации незаконному рынку на пойме, к которым имеет отношение господин Карплюк.", — говорится в материале

"По интересному стечению обстоятельств, ГБР и прокуратура указывают, что Владимир Карплюк является свидетелем по этому делу, который предоставил доказательства "преступления" Александра Маркушина", — сообщили юристы.

Напомним, Маркушин публично заявил, что дело против него является политическим заказом. Ранее ГБР объявило подозрение мэру Ирпеня в якобы незаконном пересечении границы в августе 2022 года. Правление Ассоциации городов Украины, учитывая ситуацию с Маркушиным, призвало Президента Украины Владимира Зеленского защитить права граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость.