Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня, — УНІАН

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Вручення підозри міському голові Ірпеня Олександру Маркушину є незаконним через порушення норм Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на адвокатів юридичної компанії "Міллер" Масі Найєма, які захищатимуть права Маркушина.

"Підозру Олександру Маркушину підписав не прокурор Київської області Максим Крим, а виконувачка обов'язків Київської міської прокуратури Марія Вдовиченко. За законом про прокуратуру Київська міська прокуратура прирівняна до обласної, однак кримінальний процесуальний закон не дає права пані Вдовиченко підписувати підозру очільнику Ірпеня", — зазначили адвокати, уточнивши, що був порушений пункт 1 частини 1 статті 481 КПК.

"Адвокати також зазначили, що, зі слів Маркушина, що справа проти нього є "замовною" і у такий спосіб відомий забудовник та колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк намагається відсторонити нинішнього мера від посади напередодні критично важливої сесії, на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконним будівництвом житлового комплексу "River Port" та надання реєстрації незаконному ринку на заплаві, до яких має відношення пан Карплюк.", — йдеться у матеріалі

"За цікавим збігом обставин, ДБР та прокуратура вказують, що Володимир Карплюк є свідком у цій справі, який надав докази "злочину" Олександра Маркушина", — повідомили юристи.

Нагадаємо, Маркушин публічно заявив, що справа проти нього є політичним замовленням. Раніше ДБР оголосило підозру меру Ірпеня у нібито незаконному перетині кордону у серпні 2022 року. Правління Асоціації міст України, зважаючи на ситуацію із Маркушиним, закликало Президента України Володимира Зеленського захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість.