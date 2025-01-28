Украина только за прошлый год потратила на импорт электроэнергии больше, чем стоимость двух атомных реакторов, — Нагорняк

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Народный депутат Сергей Нагорняк прокомментировал данные, опубликованные USAID и DiXi Group, которые свидетельствуют, что в 2024 году Украина потратила рекордные 670 миллионов долларов на импорт электроэнергии. По его словам, эта сумма превышает стоимость двух атомных реакторов, которые планируется приобрести для достройки Хмельницкой АЭС, передает ТСН.

"Украина за год потратила на импорт электроэнергии почти 0,7 миллиарда долларов — это колоссальная сумма, таких показателей у нас еще не было. Для сравнения, два реактора, которые мы собираемся приобрести у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС, стоят дешевле. Эти реакторы не только дешевле постоянных затрат на импорт, их строительство обеспечит Украине стабильное и недорогое производство электроэнергии на десятилетия вперед".

Депутат добавил, что эти энергоблоки будут служить стране более 40 лет и производить электроэнергию в разы дешевле, чем та, которую мы сейчас импортируем. Учитывая такие цифры вопрос о необходимости достройки Хмельницкой АЭС больше не должен вызывать никаких сомнений.

"Импорт электроэнергии — это временная мера, за которую мы платим высокую цену. Решение очевидно: нам нужно инвестировать в собственную генерацию, чтобы перестать зависеть от внешних поставок. Достройка ХАЭС — это стратегический шаг для энергетической независимости Украины", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, что в 2024 году Украина потратила на импорт электроэнергии больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятые.