Україна лише за минулий рік витратила на імпорт електроенергії більше, ніж вартість двох атомних реакторів, – Нагорняк

Related video

Народний депутат Сергій Нагорняк прокоментував дані, опубліковані USAID та DiXi Group, які свідчать, що у 2024 році Україна витратила рекордні 670 мільйонів доларів на імпорт електроенергії. За його словами, ця сума перевищує вартість двох атомних реакторів, які планується придбати для добудови Хмельницької АЕС, передає ТСН.

"Україна за рік витратила на імпорт електроенергії майже 0,7 мільярда доларів – це колосальна сума, таких показників у нас ще не було. Для порівняння, два реактори, які ми збираємося придбати у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС, коштують дешевше. Ці реактори не лише дешевші за постійні витрати на імпорт, їхнє будівництво забезпечить Україні стабільне та недороге виробництво електроенергії на десятиліття вперед".

Депутат додав, що ці енергоблоки будуть служити країні більше 40 років і вироблятимуть електроенергію у рази дешевше, ніж та, яку ми зараз імпортуємо. З огляду на такі цифри питання про необхідність добудови Хмельницької АЕС більше не має викликати жодних сумнівів.

"Імпорт електроенергії – це тимчасовий захід, за який ми платимо високу ціну. Рішення очевидне: нам потрібно інвестувати у власну генерацію, щоб перестати залежати від зовнішніх постачань. Добудова ХАЕС – це стратегічний крок для енергетичної незалежності України", – підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна витратила на імпорт електроенергії більше, ніж за попередні п’ять років разом узяті.