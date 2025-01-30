NAUDI призывает Зеленского решить вопрос АОЗ: имея 19 миллиардов гривен в январе, не профинансировано ни одного контракта, — СМИ

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Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к президенту Украины, Верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия "Агентство оборонных закупок", передает "Обозреватель".

"Несмотря на выделение Министерством финансов еще 3 января 2025 года 19 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта. Это ставит под угрозу своевременные поставки критически важных боеприпасов и техники для Сил Обороны Украины", — говорится в обращении.

NAUDI отметила, что такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность: более 80 предприятий ОПК, которые в прошлом году обеспечили более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты. Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, что грозит срывом поставок вооружения минимум на два месяца.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины призывает президента Украины принять безотлагательные меры для нормализации работы "Агентства оборонных закупок" и гарантировать стабильное финансирование контрактов, ведь от этого зависит обеспечение наших воинов оружием на передовой.