NAUDI закликає Зеленського вирішити питання АОЗ: маючи 19 мільярдів гривень в січні, не профінансовано жодного контракту, - ЗМІ

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Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель", передає "Обозреватель".

"Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил Оборони України", – йдеться у зверненні.

NAUDI зазначила, що така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події, пов’язані з керівництвом ДП "АОЗ", фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці.

Національна асоціація оборонної промисловості України закликає президента України вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи "Агенції оборонних закупівель" та гарантувати стабільне фінансування контрактів, адже від цього залежить забезпечення наших воїнів зброєю на передовій.