Наталья Карбовская: ромские организации в Украине стали более мощными и профессиональными

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За последние пять лет увеличилось количество инициатив, направленных на развитие и укрепление позиций и прав ромских общин, а соответствующие организации стали сильными в адвокации. Об этом Директор по стратегическому развитию Украинского Женского Фонда Наталья Карбовская сказала во время "Национального форума по реализации ромской стратегии. Ценяя многообразие" 30 января 2025 года в Киеве.

"У нас сейчас 250-300 грантеров в год, и я озвучу статистику, сколько ромских организаций мы поддерживали 5 лет назад и сколько сейчас. Пять лет назад мы поддерживали одну организацию в год. Сейчас это 6-7 проектов от ромских женских организаций в год. Это показательная динамика. Увеличивается количество женских ромских организаций, или организаций, которые работают на обеспечение их прав. И их проекты становятся более системными и эффективными, все большее количество экспертов их поддерживают.

Говоря о ромских организациях, которые сейчас действуют в Украине, Наталья Карбовская отметила, что они более мощные и профессиональные, "они более сильные в адвокации".

"И в этих организациях задействованы мужчины и женщины — разного возраста, из разных регионов, из разных сфер жизни и профессий. Это о системности и большем количестве разных людей, которые активно присоединяются к этому движению. Нам нужно чаще и качественнее общаться. Женские организации при реализации какой-то инициативы, приглашают ромских мужчин и женщин, но приглашают уже на все готовое. Мы слушаем позицию ромских женщин, но это не то, что инициируют ромские организации. Нам нужно больше знать друг о друге, иметь больше площадок для общения, слушать и слышать", — подытожила представительница УЖФ.