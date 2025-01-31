Наталія Карбовська: ромські організації в Україні стали більш потужні та професійні

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За останні п’ять років збільшилась кількість ініціатив, спрямованих та розвиток і зміцнення позицій і прав ромських громад, а відповідні організації стали сильними в адвокації. Про це Директорка зі стратегічного розвитку Українського Жіночого Фонду Наталія Карбовська сказала під час "Національного форуму з реалізації ромської стратегії. Цінуючи різноманіття" 30 січня 2025 року у Києві.

"В нас зараз 250-300 грантерів на рік, і я озвучу статистику, скільки ромських організацій ми підтримували 5 років тому і скільки зараз. П’ять років тому ми підтримували одну організацію на рік. Зараз це 6-7 проектів від ромських жіночих організацій на рік. Це показова динаміка. Збільшується кількість жіночих ромських організацій, чи організацій, які працюють на забезпечення їх прав. І їх проекти стають більш системними і ефективними, все більша кількість експертів їх підтримують.

Говорячи про ромські організації, які зараз діють в Україні, Наталія Карбовська зазначила, що вони більш потужні та професійні, "вони більш сильні в адвокації".

"І в цих організаціях задіяні чоловіки та жінки – різного віку, з різних регіонів, з різних сфер житті і професій. Це про системність і більшу кількість різних людей, які активно доєднуються до цього руху. Нам потрібно частіше і якісніше спілкуватися. Жіночі організації при реалізації якоїсь ініціативи, запрошують ромських чоловіків та жінок, але запрошують вже на все готове. Ми слухаємо позицію ромських жінок, але це не те, що ініціюють ромські організації. Нам потрібно більше знати один про одного, мати більше майданчиків для спілкування, слухати і чути", — підсумувала представниця УЖФ.