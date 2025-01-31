ФРУ обратилась к Главе Минразвития Кулебе относительно необходимости отмены "советских" подходов в строительстве

В ФРУ отмечают, что такие подходы не позволяют учесть влияние новейших технологий и методов, а также не соответствуют реальным условиям ведения бизнеса.

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Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась в Министерство развития общин и территорий Украины с призывом внести изменения в Руководство по определению стоимости в строительстве, утвержденное приказом Минразвития №281 от 01.11.2021 года. По мнению Федерации, существующий документ содержит ряд противоречий и "советские" подходы, которые приводят к существенным проблемам в строительной отрасли. Об этом пишет УНИАН.

"В частности, это Руководство содержит "советские" подходы к регулированию строительной сферы, ориентированные на плановую экономику и хозяйственный метод выполнения работ, что не соответствует современному развитию технологий и ограничивает экономическую эффективность. Определение прибыли и административных расходов, основанное на устаревших нормах человеко-часов, является экономически необоснованным и вредит развитию отрасли. Такие подходы не позволяют учесть влияние новейших технологий и методов, а также не соответствуют реальным условиям ведения бизнеса", — говорится в обращении ФРУ.

Например, согласно п. 4.38 указанного Руководства базой для определения прибыли при составлении инвесторской сметной документации является общая сметная трудоемкость, которая выражается в гривнах на один человеко-час на основании показателей, приведенных в приложении 25. Данный метод подсчета прибыли был основан в СССР и использование данных расчетных параметров прибыли при таком подходе составляет не более 2,5% от стоимости объекта. Этот подход является экономически необоснованным, а использование более производительных машин и механизмов не дает возможности подтверждать нереальные и искусственно завышенные нормы человеко-часов.

В письме на имя главы Минразвития Алексея Кулебы ФРУ предоставила детальные предложения по устранению противоречий в действующем постановлении и призвала срочно внести необходимые изменения.

"Урегулирование вышеуказанного вопроса, безусловно, будет иметь положительный эффект для строительной отрасли в целом и, в частности, по увеличению прозрачности и экономической эффективности при определении стоимости строительства", — говорится в письме к министру развития общин.

Ранее Федерация работодателей транспорта предупредила о риске закрытия предприятий в случае повышения грузовых тарифов "Укрзализныци". Они объяснили это тем, что большинство предприятий уже исчерпали запас прочности и не смогут продолжать работу, если тарифы вырастут.