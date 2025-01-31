ФРУ звернулася до Голови Мінрозвитку Кулеби стосовно необхідності скасування "радянських" підходів у будівництві

У ФРУ зазначають, що такі підходи не дозволяють врахувати вплив новітніх технологій та методів, а також не відповідають реальним умовам ведення бізнесу.

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Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулась до Міністерства розвитку громад та територій України із закликом внести зміни до Настанови з визначення вартості у будівництві, затвердженої наказом Мінрозвитку №281 від 01.11.2021 року. На думку Федерації, існуючий документ містить низку протиріч та "радянські" підходи, що призводять до суттєвих проблем у будівельній галузі. Про це пише УНІАН.

"Зокрема, ця Настанова містить "радянські" підходи до регулювання будівельної сфери, орієнтовані на планову економіку та господарський метод виконання робіт, що не відповідає сучасному розвитку технологій і обмежує економічну ефективність. Визначення прибутку та адміністративних витрат, що базується на застарілих нормах людино-годин, є економічно необґрунтованим та шкодить розвитку галузі. Такі підходи не дозволяють врахувати вплив новітніх технологій та методів, а також не відповідають реальним умовам ведення бізнесу", — йдеться у зверненні ФРУ.

Наприклад, відповідно п. 4.38 зазначеної Настанови базою для визначення прибутку при складанні інвесторської кошторисної документації є загальна кошторисна трудомісткість, яка виражається у гривнях на одну людино-годину на підставі показників, наведених у додатку 25. Даний метод підрахунку прибутку був започаткований в СРСР й використання даних розрахункових параметрів прибутку при такому підході становить не більше 2,5 % від вартості об'єкта. Цей підхід є економічно необґрунтованим, а використання більш продуктивних машин та механізмів не дає можливості підтверджувати нереальні і штучно завищені норми людино-годин.

У листі на ім’я глави Мінрозвитку Олексія Кулеби ФРУ надала детальні пропозиції щодо усунення протиріч у чинній постанові та закликала терміново внести необхідні зміни.

"Врегулювання вищевказаного питання, безумовно, матиме позитивний ефект для будівельної галузі в цілому та, зокрема, щодо збільшення прозорості та економічної ефективності при визначенні вартості будівництва", — йдеться у листі до міністра розвитку громад.

Раніше Федерація роботодавців транспорту попередила про ризик закриття підприємств у разі підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці". Вони пояснили це тим, що більшість підприємств вже вичерпали запас міцності і не зможуть продовжувати роботу, якщо тарифи зростуть.