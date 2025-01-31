Вокруг достройки домов "Аркады" ведется грязная информационная война, — глава Дирекции по достройке

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Спустя почти четыре года после подписания Меморандума о достройке и передаче инвесторам объектов обанкротившегося банка "Аркада", информационное пространство вокруг этой темы перенасыщено скандальными заголовками. Ситуацию вокруг строительства и причины распространения негативной информации прокомментировал Виталий Щербаков, глава Дирекции по достройке объектов, оставшихся после банкротства банка "Аркада", передает "Апостроф".

По его словам, строительство нового жилого комплекса сопровождается манипуляциями со стороны заинтересованных лиц и отдельных депутатов Киевсовета, которые стремятся получить политические дивиденды. Он отмечает, что ранее эта территория была заболоченной местностью, впоследствии на ней были созданы искусственные водоемы, а сейчас она превратилась в хаотичное нагромождение песка, мусора и проживание бездомных. При этом, согласно Генплану Киева, эта зона предусмотрена для жилой застройки еще с начала 2000-х годов.

Также, Щербаков утверждает, что еще с 2017 года активизировались группы лиц, которые пытались заблокировать работы застройщика "Контактбудсервис", хотя местных жителей среди них было лишь несколько. Они инициировали петиции о запрете строительства, подавали многочисленные иски в суды и распространяли дискредитационную информацию, даже после того, как застройщик уже вложил значительные средства в развитие территории и получил все необходимые разрешения.

Также, по словам Щербакова, некоторые депутаты Киевсовета использовали эту ситуацию для собственного пиара. В 2019 году Киевсовет принял решение о расторжении пяти договоров аренды земельных участков с "Контактбудсервис", однако позже суды, включая Верховный Суд, признали это решение незаконным.

"Именно поэтому после начала ликвидации банка "Аркада" и при формировании Меморандума мы категорически подчеркивали, что основной актив, который остался после "Аркады" — право застройки данных 5 земельных участков ж/м "Осокорки-Центральные" может стать главным источником покрытия дефицита на достройку объектов "Аркады". И компанией, которая согласилась решить вопрос 35 недостроев банка "Аркада", стала именно Stolitsa Group, за что мы ей искренне благодарны", — пояснил инвестор "Аркады".

Как рассказал Щербаков, инвесторы уверены, что им удастся остановить эту грязную информационную кампанию и получить свое жилье несмотря на все искусственные преграды.