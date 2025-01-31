Навколо добудови будинків "Аркади" ведеться брудна інформаційна війна, - голова Дирекції з добудови

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Через майже чотири роки після підписання Меморандуму про добудову та передачу інвесторам об’єктів збанкрутілого банку "Аркада", інформаційний простір навколо цієї теми перенасичений скандальними заголовками. Ситуацію навколо будівництва та причини поширення негативної інформації прокоментував Віталій Щербаков, голова Дирекції з добудови об'єктів, що залишилися після банкрутства банку "Аркада", передає "Апостроф".

За його словами, будівництво нового житлового комплексу супроводжується маніпуляціями з боку зацікавлених осіб і окремих депутатів Київради, які прагнуть отримати політичні дивіденди. Він зазначає, що раніше ця територія була заболоченою місцевістю, згодом на ній було створено штучні водойми, а нині вона перетворилася на хаотичне нагромадження піску, сміття та проживання безхатченків. При цьому, згідно з Генпланом Києва, ця зона передбачена для житлової забудови ще з початку 2000-х років.

Також, Щербаков стверджує, що ще з 2017 року активізувалися групи осіб, які намагалися заблокувати роботи забудовника "Контактбудсервіс", хоча місцевих жителів з-поміж них було лише декілька. Вони ініціювали петиції про заборону будівництва, подавали численні позови до судів і поширювали дискредитаційну інформацію, навіть після того, як забудовник уже вклав значні кошти у розвиток території та отримав усі необхідні дозволи.

Також, за словами Щербакова, деякі депутати Київради використовували цю ситуацію для власного піару. У 2019 році Київрада ухвалила рішення про розірвання п’яти договорів оренди земельних ділянок з "Контактбудсервіс", однак пізніше суди, включаючи Верховний Суд, визнали це рішення незаконним.

"Саме тому після початку ліквідації банку "Аркада" та при формуванні Меморандуму ми категорично наголошували на тому, що основний актив, який залишився після "Аркади" — право забудови даних 5 земельних ділянок ж/м "Осокорки-Центральні" може стати головним джерелом покриття дефіциту на добудову об’єктів "Аркади". І компанією, що погодилась вирішити питання 35 недобудов банку "Аркада", стала саме Stolitsa Group, за що ми їй щиро вдячні", — пояснив інвестор "Аркади".

Як розповів Щербаков, інвестори впевнені, що їм вдасться зупинити цю брудну інформаційну кампанію і отримати своє житло попри всі штучні перепони.