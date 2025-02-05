Фонд "Юнайтед Юкрейн": три года помощи ВСУ и пострадавшим от войны

Три года назад, в самый сложный период для нашего государства, сотни тысяч людей объединились ради общей цели — сохранить суверенитет и будущее нашего государства. В водовороте этих событий появился ряд волонтерских инициатив, среди которых особое место занял фонд "Юнайтед Юкрейн". Основанный в первые дни войны, он стал примером эффективной работы, способной менять жизнь людей и поддерживать обороноспособность страны.

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"Мы создавали фонд, понимая, что действовать нужно немедленно. В тот момент на кону стояло будущее нашей страны. Главной нашей задачей было — помогать, объединять усилия и использовать все возможные ресурсы для победы. Поэтому, в первые дни войны фонд объединил команду профессионалов, которые по собственной инициативе решили бороться за будущее страны. Их путь — это история о солидарности, настойчивости и глубокой любви к родной земле", — вспоминает те события руководитель фонда Павел Тесленко.

Защита Киева — точка отсчета большой работы

Фонд "Юнайтед Юкрейн" начал свою деятельность с помощи защитникам Киева. В первые недели войны, когда враг приближался к столице, крайне важно было создать укрепления, способные задержать наступление. Команда фонда, при поддержке Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ), организовала производство 589 противотанковых ежей и 164 противоскатных полос, которые были распределены по блокпостам Днепровского района Киева.

"Мы тесно сотрудничали с местными подразделениями территориальной обороны. Все понимали: от того, насколько быстро мы сможем укрепить район, зависит безопасность столицы", — делится воспоминаниями Павел Тесленко.

Кроме производства укреплений, фонд занимался также логистикой, доставкой гуманитарной помощи и тактического снаряжения для 128 батальона 112 бригады ТРО. Эта поддержка стала основой для дальнейшей деятельности фонда. Даже после того, как Киев удалось защитить, фонд не оставил микрорайон ДВРЗ без внимания. В июне 2022 года, после ракетного обстрела завода, когда три производственных цеха были повреждены, организация собрала более 100 волонтеров для расчистки завалов.

"Тогда, в первые месяцы войны, было важно не только защитить Киев, но и сохранить дух людей, которые встали на защиту государства. Благодаря быстрому реагированию и скоординированной работе команды удалось обеспечить бойцов необходимыми материалами, которые стали частью большой победы в битве за столицу", — отмечает Павел Тесленко.

Помощь военным: техника, снаряжение и моральная поддержка

Главным направлением деятельности фонда стало обеспечение украинских военных. За три года "Юнайтед Юкрейн" реализовал ряд проектов, связанных с закупкой дронов и средств радиоэлектронной борьбы, автомобилей, техники, средств связи, тактических аптечек, военной экипировки, одежды, обуви и транспортных средств для передовой. В общем, команда фонда помогла десяткам подразделений, передавая все необходимое.

На фото руководитель фонда Павел Тесленко и Капитан ВСУ, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

Важным аспектом деятельности фонда является не только обеспечение военных оборудованием, но и поддержка их морального духа. Так, в 2023 году фонд организовал передачу 5 тонн помощи для военных в Балаклее, а также обеспечил обустройство кухонь в подразделениях. Команда фонда тесно сотрудничает с военными частями, узнавая, что именно им нужно на определенный момент. Такой метод позволяет максимально эффективно использовать собранные средства.

Гуманитарная деятельность и помощь пострадавшим городам

"Юнайтед Юкрейн" известен своими масштабными программами по гуманитарной помощи. Особое внимание фонд уделяет Харькову и деоккупированным территориям, таким как Купянск и Балаклея.

С первых дней освобождения этих городов команда фонда организовывала доставку гуманитарных грузов: продуктовых наборов, лекарств, средств гигиены. Эта помощь стала спасением для тысяч людей, которые остались без элементарного из-за боевых действий.

Фонд помог организовать доставку 170 тонн гуманитарной помощи от ЮНИСЕФ, которая охватила более 1,5 миллиона человек в Харьковской области. Это продукты питания, медикаменты, детские товары, теплая одежда, средства гигиены и прочее.

Для восстановления энергетической инфраструктуры, тепло и водоснабжения жилых домов Харькова, фонд "Юнайтед Юкрейн" и Департамент "Цифровая промышленность" ГП "Сименс Украина" передали оборудование для ремонта котельных КП "Харьковские тепловые сети", пострадавших из-за боевых действий и для насосной станции КП "Харьковводоканал".

Фонд также передал 40 тонн гуманитарной помощи для гражданского населения Харькова, обеспечил население Купянска печами-буржуйками и теплой одеждой, организовал доставку продуктов и лекарств в отдаленные села Черниговщины, пострадавшие во время оккупации.

"Мы работаем там, где это больше всего нужно. Если видим, что люди остались без базовых средств к существованию, мы сделаем все возможное, чтобы им помочь", — объясняет Павел Тесленко.

"Мы всегда ориентируемся на конкретные потребности военных. Все, что мы передаем — это результат запросов от подразделений. Мы убеждены, что только адресный подход обеспечивает реальную помощь. Одним из ключевых наших проектов является также помощь детям военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях, были ранены или погибли. Фонд совместно с Малой академией наук Украины организовывает поездки для этих детей в курортные зоны Западной Украины. Это не просто отдых — это возможность хотя бы ненадолго вернуть детство тем, чью жизнь навсегда изменила война", — подчеркивает Павел Тесленко.

Он также отметил, что эта программа предусматривает экскурсии, научные эксперименты, креативные занятия, тренинги и активные игры на свежем воздухе. Она не только дарит детям положительные эмоции, но и помогает им восстановить морально-психологическое состояние, найти новые увлечения и поддержку среди сверстников.

Международная поддержка деятельности фонда

Фонд активно сотрудничает с международными организациями и партнерами. В частности, благодаря сотрудничеству с польской компанией OTCF S.A., украинские военные получили 8200 комплектов термобелья.

Кроме того, фонд организовал встречу между сенатором штата Небраска Томом Брюэром и командованием Сил территориальной обороны Украины. Целью было обсуждение обмена опытом в сфере обороны и возможности привлечения американской поддержки для украинской армии.

Команда и достижения фонда

Одной из особенностей "Юнайтед Юкрейн" является команда. Фонд объединил людей из разных сфер: государственных управленцев, юристов, финансистов, инженеров, политиков, строителей. Их опыт позволяет оперативно решать сложные задачи, начиная от логистики доставки грузов до юридического сопровождения благотворительных проектов.

Фонд всегда придерживается принципа прозрачности. Благодаря регулярным отчетам благотворители знают, на что направлена их поддержка, а многочисленные награды основателей — Павла Тесленко и Вячеслава Гайдая — подтверждают признание их работы на государственном уровне.

Среди взносов фонда за последнее время можно выделить:

Передачу двух машин скорой помощи и 200 тактических аптечек для подразделений в зоне боевых действий;

Антидрон ружья с радарами, которые позволяют эффективно бороться с дронами противника;

18 пирамид для хранения оружия и боекомплектов, 300 комплектов тактических перчаток, 300 наборов наколенников и налокотников и 400 футболок для нужд 112-й бригады ТРО.

350 печей отопления для гражданского населения Харькова.

1300 футболок, 200 пар носков, 400 комплектов термобелья для военных в Запорожской и Харьковской областях;

Программаторы SIMATIC Field PG M6, переданные в сотрудничестве с Siemens Украина, которые используются для работы с современной техникой.

За три года деятельности фонд и его руководитель получили десятки наград, среди которых:

Медаль "За оборону Украины" ;

; Медаль "За содействие обороне" ;

; Медали "За верную службу" II и III степени ;

; Крест почета от Министерства обороны Украины ;

; Медали "За оборону Харькова" ;

; Медали "За содействие армии"

Нагрудный знак "За оборону Киева" ;

; Благодарности от высшего военного руководства

Благодарности от Сил специальных операций ВСУ

Благодарности от Службы Безопасности Украины (Спецподразделение "Альфа")

Благодарности от мэрий Киева, Харькова, Чернигова и других городов.

Взгляд в будущее

"Юнайтед Юкрейн" продолжает развиваться, адаптируя свою деятельность к новым вызовам. Главной целью остается поддержка защитников, помощь пострадавшим и участие в восстановлении Украины.

"Эта работа — наша личная борьба за будущее страны. Каждая помощь, каждый переданный груз — это вклад в победу", — подытоживает Павел Тесленко.

Фонд призывает всех неравнодушных участвовать в общем деле. Больше деталей — на сайте https://www.unitedukraine.org.ua/.