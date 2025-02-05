Фонд "Юнайтед Юкрейн": три роки допомоги ЗСУ та постраждалим від війни

Три роки тому, у найскладніший період для нашої держави, сотні тисяч людей об’єдналися заради спільної мети — зберегти суверенітет та майбутнє нашої держави. У вирі цих подій постала низка волонтерських ініціатив, серед яких особливе місце посів фонд "Юнайтед Юкрейн". Заснований у перші дні війни, він став прикладом ефективної роботи, здатної змінювати життя людей та підтримувати обороноздатність країни.

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"Ми створювали фонд, розуміючи, що діяти потрібно негайно. У той момент на кону стояло майбутнє нашої країни. Головним нашим завданням було — допомагати, об’єднувати зусилля та використовувати всі можливі ресурси для перемоги. Тому, в перші дні війни фонд об’єднав команду професіоналів, які з власної ініціативи вирішили боротися за майбутнє країни. Їхній шлях — це історія про солідарність, наполегливість і глибоку любов до рідної землі", — згадує ті події керівник фонду Павло Тесленко.

Захист Києва — точка відліку великої роботи

Фонд "Юнайтед Юкрейн" розпочав свою діяльність із допомоги оборонцям Києва. У перші тижні війни, коли ворог наближався до столиці, вкрай важливо було створити укріплення, здатні затримати наступ. Команда фонду, за підтримки Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ), організувала виробництво 589 протитанкових їжаків та 164 протискатних смуг, які були розподілені по блокпостах Дніпровського району Києва.

"Ми тісно співпрацювали з місцевими підрозділами територіальної оборони. Усі розуміли: від того, наскільки швидко ми зможемо укріпити район, залежить безпека столиці", — ділиться спогадами Павло Тесленко.

Окрім виробництва укріплень, фонд займався також логістикою, доставкою гуманітарної допомоги та тактичного спорядження для 128 батальйону 112 бригади ТРО. Ця підтримка стала основою для подальшої діяльності фонду. Навіть після того, як Київ вдалося захистити, фонд не залишив мікрорайон ДВРЗ поза увагою. У червні 2022 року, після ракетного обстрілу заводу, коли три виробничі цехи були пошкоджені, організація зібрала понад 100 волонтерів для розчищення завалів.

"Тоді, у перші місяці війни, було важливо не лише захистити Київ, а й зберегти дух людей, які встали на захист держави. Завдяки швидкому реагуванню та скоординованій роботі команди вдалося забезпечити бійців необхідними матеріалами, що стали частиною великої перемоги у битві за столицю", — зазначає Павло Тесленко.

Допомога військовим: техніка, спорядження та моральна підтримка

Головним напрямком діяльності фонду стало забезпечення українських військових. За три роки "Юнайтед Юкрейн" реалізував низку проєктів, пов’язаних із закупівлею дронів та засобів радіоелектронної боротьби, автомобілів, техніки, засобів зв’язку, тактичних аптечок, військового екіпірування, одягу, взуття та транспортних засобів для передової. Загалом, команда фонду допомогла десяткам підрозділів, передаючи все необхідне.

На фото керівник фонду Павло Тесленко та Капітан ЗСУ, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

Важливим аспектом діяльності фонду є не лише забезпечення військових обладнанням, але й підтримка їх морального духу. Так, у 2023 році фонд організував передачу 5 тонн допомоги для військових у Балаклії, а також забезпечив облаштування кухонь у підрозділах. Команда фонду тісно співпрацює з військовими частинами, дізнаючись, що саме їм потрібно на певний момент. Такий метод дозволяє максимально ефективно використовувати зібрані кошти.

Гуманітарна діяльність та допомога постраждалим містам

"Юнайтед Юкрейн" відомий своїми масштабними програмами з гуманітарної допомоги. Особливу увагу фонд приділяє Харкову та деокупованим територіям, таким як Куп’янськ та Балаклія.

З перших днів звільнення цих міст команда фонду організовувала доставку гуманітарних вантажів: продуктових наборів, ліків, засобів гігієни. Ця допомога стала порятунком для тисяч людей, які залишилися без елементарного через бойові дії.

Фонд допоміг організувати доставку 170 тонн гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ, яка охопила понад 1,5 мільйона людей у Харківській області. Це продукти харчування, медикаменти, дитячі товари, теплий одяг, засоби гігієни та інше.

Для відновлення енергетичної інфраструктури, тепло та водопостачання житлових будинків Харкова, фонд "Юнайтед Юкрейн" та Департамент "Цифрова промисловість" ДП "Сіменс Україна" передали обладнання для ремонту котелень КП "Харківські теплові мережі", постраждалих через бойові дії та для насосної станції КП "Харківводоканал".

Фонд також передав 40 тонн гуманітарної допомоги для цивільного населення Харкова, забезпечив населення Куп’янська печами-буржуйками та теплим одягом, організував доставку продуктів і ліків до віддалених сіл Чернігівщини, які постраждали під час окупації.

"Ми працюємо там, де це найбільше потрібно. Якщо бачимо, що люди залишилися без базових засобів до існування, ми зробимо все можливе, щоб їм допомогти", — пояснює Павло Тесленко.

"Ми завжди орієнтуємося на конкретні потреби військових. Усе, що ми передаємо — це результат запитів від підрозділів. Ми переконані, що тільки адресний підхід забезпечує реальну допомогу. Одним із ключових наших проєктів є також допомога дітям військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, були поранені або загинули. Фонд спільно з Малою академією наук України організовує поїздки для цих дітей у курортні зони Західної України. Це не просто відпочинок — це можливість хоча б ненадовго повернути дитинство тим, чиє життя назавжди змінила війна", — наголошує Павло Тесленко.

Він також зазначив, що ця програма передбачає екскурсії, наукові експерименти, креативні заняття, тренінги та активні ігри на свіжому повітрі. Вона не лише дарує дітям позитивні емоції, а й допомагає їм відновити морально-психологічний стан, знайти нові захоплення та підтримку серед однолітків.

Міжнародна підтримка діяльності фонду

Фонд активно співпрацює з міжнародними організаціями та партнерами. Зокрема, завдяки співпраці з польською компанією OTCF S.A., українські військові отримали 8200 комплектів термобілизни.

Крім того, фонд організував зустріч між сенатором штату Небраска Томом Брюером та командуванням Сил територіальної оборони України. Метою було обговорення обміну досвідом у сфері оборони та можливості залучення американської підтримки для української армії.

Команда та досягнення фонду

Однією з особливостей "Юнайтед Юкрейн" є команда. Фонд об’єднав людей із різних сфер: державних управлінців, юристів, фінансистів, інженерів, політиків, будівельників. Їхній досвід дозволяє оперативно вирішувати складні задачі, починаючи від логістики доставки вантажів до юридичного супроводу благодійних проєктів.

Фонд завжди дотримується принципу прозорості. Завдяки регулярним звітам благодійники знають, на що спрямована їхня підтримка, а численні нагороди засновників — Павла Тесленка та Вячеслава Гайдая — підтверджують визнання їхньої роботи на державному рівні.

Серед внесків фонду за останній час можна виділити:

Передачу двох машин швидкої допомоги та 200 тактичних аптечок для підрозділів у зоні бойових дій;

Антидронові рушниці з радарами, які дозволяють ефективно боротися з дронами супротивника;

18 пірамід для зберігання зброї та боєкомплектів, 300 комплектів тактичних перчаток, 300 наборів наколінники та налокітники та 400 футболок для потреб 112ї бригади ТРО.

350 печей опалення для цивільного населення Харкова.

1300 футболок, 200 пар шкарпеток, 400 комплектів термобілизни для військових у Запорізькій та Харківській областях;

Програматори SIMATIC Field PG M6, передані у співпраці з Siemens Україна, які використовуються для роботи з сучасною технікою.

За три роки діяльності фонд і його керівник отримали десятки нагород, серед яких:

Медаль "За оборону України" ;

; Медаль "За сприяння обороні" ;

; Медалі "За вірну службу" ІІ та ІІІ ступеня ;

; Хрест пошани від Міністерства оборони України ;

; Медалі "За оборону Харкова" ;

; Медалі "За сприяння війську"

Нагрудний знак "За оборону Києва" ;

; Подяки від вищого військового керівництва

Подяки від Сил спеціальних операцій ЗСУ

Подяки від Служби Безпеки України (Спецпідрозділ "Альфа")

Подяки від мерій Києва, Харкова, Чернігова та інших міст.

Погляд у майбутнє

"Юнайтед Юкрейн" продовжує розвиватися, адаптуючи свою діяльність до нових викликів. Головною метою залишається підтримка захисників, допомога постраждалим та участь у відбудові України.

"Ця робота — наша особиста боротьба за майбутнє країни. Кожна допомога, кожен переданий вантаж — це внесок у перемогу", — підсумовує Павло Тесленко.

Фонд закликає всіх небайдужих долучатися до спільної справи. Більше деталей — на сайті https://www.unitedukraine.org.ua/.