Силовики назвали помощь Киева ВСУ "созданием преступной группы", — Бондаренко обратился в СБУ

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В Киевсовет поступил запрос от силовых структур, в котором сотрудничество с ВСУ фактически называют "созданием преступной организации". Это попытка заблокировать помощь военным от столичной общины. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, пишет "24 канал".

"Поздравляю всех нас, кто поддерживает ВСУ. Теперь мы преступная организация. По крайней мере, по мнению силовиков. Не прошло и недели, как после выделения общиной Киева более 5 миллиардов гривен на ВСУ, кто-то во властных кабинетах решил остановить всю помощь защитникам от столицы. И правоохранители начали блокирование денег на ВСУ. В адрес Киевского городского совета поступил запрос, в котором, по сути, сотрудничество Киевсовета и ВСУ называют "созданием преступной организации", инкриминируя статью 255 УК Украины", — сообщил Владимир Бондаренко.

Он отметил, что силовики в контексте этого дела требуют от Киевсовета предоставить решение по выделению субвенций в рамках программы "Защитник Киева на 2022-2024 годы". Также их интересует планирование выделения средств на нужды Сил обороны и отчеты от воинских частей и других учреждений, которым помогала община.

На человеческом языке это означает: "Надо заблокировать работу Киевсовета, чтобы они не могли ни копейки выделить на ВСУ. Надо погрузить Киевсовет в обыски и допросы. Надо сделать настолько больно подразделениям ВСУ, которым помогает громада, чтобы командиры боялись этой помощи как огня. Надо намекнуть подразделениям, что не стоит у Киева брать помощь, потому что можно оказаться на скамье подсудимых рядом с офицерами". Вот такой сигнал и киевлянам в частности, — считает Бондаренко.

Он уверен, что такие действия следователей и прокуроров несут прямую угрозу национальной безопасности Украины и должны быть предметом исследования спецслужб.

"В связи с этим будем обращаться в Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины с просьбой дать оценку действиям представителей правоохранительных органов, которые сознательно блокируют выделение Киевсоветом помощи ВСУ, и чьи действия тогда будут подрывать национальную безопасность и нести угрозу государственному суверенитету Украины", — подчеркнул Владимир Бондаренко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что только на первой в 2025 году сессии 30 января Киевсовет выделил на помощь Силам обороны более 5 миллиардов гривен.