Силовики назвали допомогу Києва ЗСУ "створенням злочинної групи", – Бондаренко звернувся до СБУ

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До Київради надійшов запит від силових структур, в якому співпрацю із ЗСУ фактично називають "створенням злочинної організації". Це спроба заблокувати допомогу військовим від столичної громади. Про це повідомив заступник мера столиці, секретар Київради Володимир Бондаренко, пише "24 канал".

"Вітаю усіх нас, хто підтримує ЗСУ. Тепер ми злочинна організація. Принаймні, на думку силовиків. Не пройшло й тижня, як після виділення громадою Києва понад 5 мільярдів гривень на ЗСУ, хтось у владних кабінетах вирішив зупинити всю допомогу захисникам від столиці. І правоохоронці почали блокування грошей на ЗСУ. На адресу Київської міської ради надійшов запит, в якому, по суті, співпрацю Київради та ЗСУ називають "створенням злочинної організації", інкримінуючи статтю 255 КК України", – повідомив Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що силовики в контексті цієї справи вимагають від Київради надати рішення з виділення субвенцій в рамках програми "Захисник Києва на 2022-2024 роки". Також їх цікавить планування виділення коштів на потреби Сил оборони та звіти від військових частин та інших установ, яким допомагала громада.

Людською мовою це означає: "Треба заблокувати роботу Київради, щоб вони не могли ні копійки виділити на ЗСУ. Треба занурити Київраду в обшуки та допити. Треба зробити настільки боляче підрозділам ЗСУ, яким допомагає громада, щоб командири жахалися цієї допомоги як вогню. Треба натякнути підрозділам, що не варто у Києва брати допомогу, бо можна опинитися на лаві підсудних поруч з офіцерами". Ось такий сигнал і киянам зокрема, – вважає Бондаренко.

Він упевнений, що такі дії слідчих та прокурорів несуть пряму загрозу національній безпеці України та мають бути предметом дослідження спецслужб.

"У зв’язку з цим будемо звертатись до Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України з проханням дати оцінку діям представників правоохоронних органів, які свідомо блокують виділення Київрадою допомоги ЗСУ, та чиї дії тоді підриватимуть національну безпеку та нестимуть загрозу державному суверенітету України", – наголосив Володимир Бондаренко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що лише на першій у 2025 році сесії 30 січня Київрада виділила на допомогу Силам оборони понад 5 мільярдів гривень.