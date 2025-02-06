Жена Порошенко пытается снять арест с имущества по делу о госизмене мужа, — СМИ

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Жена подозреваемого в государственной измене Петра Порошенко Марина пытается снять арест с десятка компаний и элитной недвижимости мужа-олигарха, чтобы спасти его имущество. Об этом пишет издание "Главком", сообщая об обжаловании в судах Мариной Порошенко ареста имущества и компаний лидера "Евросолидарности".

"Депутат Киевсовета, Марина Порошенко обжаловала арест имущества своего мужа, наложенный в рамках "угольного" дела, по которому Петру Порошенко выдвинуты обвинения по тяжким статьям "Государственная измена" и "содействие в создании террористической организации". Бывшая первая леди уже дошла в своей борьбе за состояние до Верховного суда. Ключевой аргумент жены бывшего президента: имущество, которое оказалось под арестом в начале января 2022-го, "приобретено во время брака с Петром Порошенко, а следовательно, апеллянтка является также владельцем имущества", — пишет "Главком".

После неудачи в апелляции из-за пропуска сроков обжалования, Марина Порошенко обратилась в Верховный суд, заседание которого запланировано на 10 июня 2025 года. Журналисты приводят перечень арестованного имущества и активов Петра Порошенко в рамках "угольного" дела, за которые борется его жена.

"Квартира общей площадью 134,06 кв. м в Киеве; жилой дом с тремя беседками, котельной, двумя гаражами, домом охраны общей площадью 1331,7 кв. м в Козине под Киевом; два земельных участка общей площадью 3,8 га; доли в инвестиционном фонде "Прайм Эссетс Кэпитал", ЗАО "Киевский завод экспериментальных конструкций", страховой компании "Країна", "Международном инвестиционном банке" и еще десятках компаний; 42 картины и т.д.", — пишет "Главком".

Как ранее сообщали СМИ, Порошенко обвиняется по статьям 111 УКУ (государственная измена) и статьи 258-3 УКУ (создание террористической группы или организации и содействие им). "По версии следствия, "Порошенко, Медведчук, Кузяра и Демчишин организовали покупку угля на государственных шахтах, которые находились под контролем российских наемников и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР"... Как утверждают правоохранители, Порошенко выполнял координационную роль, в том числе влиял на кадровые вопросы в высших эшелонах власти... Кроме этого, он создавал предпосылки, чтобы вернуться к поставкам угля с Донбасса, который уже был оккупирован. После этого поставки импортного топлива прекратились", — отмечают журналисты.

"Следствие считает, что в целом Украина заплатила на счета захваченными террористами "Луганскуголь" и "Шахты имени Киселева" 205,3 млн грн. Еще более 3,16 млрд грн уплачено наличными. Правоохранители приходят к выводам: Порошенко, Медведчук, Демчишин и Кузяра и другие неустановленные следствием лица "умышленными действиями осуществили содействие деятельности террористических организаций "Л/ДНР"..., поставив энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства, лишив его возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, продолжается национальный сбор подписей за наложение санкций против Петра Порошенко.